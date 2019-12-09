白種元的新一檔「良心」節目！拯救被大眾遺忘的地方特產

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白種元在公益上，也很令人佩服！

白種元在韓國料理界的地位是重量級人物，通過各種美食節目，知名度更是響徹韓國。 像《白種元的Food Truck》是拯救經營移動餐車的個體創業者。 像《白種元的胡同餐館》是拯救個別餐廳，從而帶動餐廳附近的沉寂商圈。

這兩檔美食綜藝都是白種元用美食和經商知識，幫助餐飲業者改善經營情況的良心節目，在公益性和社會影響上，有深遠意義。



最近白種元的新一檔良心節目《美味的廣場》開播了！ 經過中秋試播的考驗，節目成功被編排成正式節目。



正式的第一期特意來到江原道，因為這裡今年4月發生過森林大火，旅遊業嚴重受挫。 從第一期的選址就蘊含深意。



第一期採用的食材是當地特產玉筋魚，選擇玉筋魚也是有深意的。 當前冬季是玉筋魚的豐收期，但漁民卻不賣力出船，因為玉筋魚被大眾遺忘，供遠遠大於求。 和去年相比，今年的一籃玉筋魚價格從5萬韓元暴跌到5千韓元。



所以白種元用玉筋魚等開發新菜式，在江原道當地的高速公路服務區烹飪出售，以此解決這兩大問題。 通過節目的播出，達到宣傳效果，讓人們重新認識。 這麼良心的節目推薦給大家。



圖：IG@sbsnow_insta、SBS

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