魔力轉圈圈！張員瑛、泫雅小蠻腰扭起來，是看一眼就會淪陷的程度

最近誰還沒有看過IVE張員瑛的轉圈圈？

最近中國的抖音上張員瑛轉圈的影片人氣火爆，播放量在5000萬之上。只見演唱會時，她在舞台上伴隨著音樂自如地走位，順便扭胯轉圈，每一個動作都顯得流暢而自然，彷彿有魔力般吸引眼球，不少網友都說「直接轉進了我的心裡。」於此同時中國網友們也積極掀起了模仿熱潮，男女老少都嘗試轉一轉，連不少明星都樂在其中。

後期張員瑛還親自發佈了轉圈影片，果然本尊現身，觀賞度玩爆所有模仿者。

其實在張員瑛之前，也有一位愛豆靠著轉圈圈紅出了圈，她就是被稱作「韓國性感小野馬」的泫雅。 當時和粉絲們打完招呼的她，抬起雙手扭跨轉胸地走向汽車，成就了她最經典、最出名的一個「飯拍」鏡頭。 粉色抹胸上衣搭配白色長褲，腳踩金色涼鞋，哪怕是放在現在，這身LOOK都顯得很時髦，隨便扭一扭直接讓很多人垂直入坑！！！

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