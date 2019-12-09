《拉餐男》纪念直播！罗PD提了禁止语：「公约、月球、200万，申PD说再提到一次...会直接拔掉插头！」

《去冰岛的三餐》播毕，由姜镐童的《拉餐男》接档！姜镐童将到全国各地，吃热呼呼美味的拉面，刺激整个冬天，光是看姜镐童口述就让人肚子饿啊（笑）！
6日节目首播前，罗暎锡PD、梁正宇PD和姜镐童也一起在Youtube进行直播。而罗PD也说到：「现在还有人在说月球的事情呢！（指了后面的板子）今天直播有禁止语『公约、月球、200万』这样的话，被我们申孝静PD永久的禁止，她说再提到一次的话，会直接拔掉插头，所以相关的话没办法在直播说，对不起大家，希望订阅者多多谅解。」
之后罗PD又再次说道：「再次告知大家，今天这些词对订阅者也是禁止语，公约、月球、200万，希望不要在留言里出现。」
还继续说道：「其实不是只有我要小心说话，我是这么想的，不久前的月球事件...不光只是我的问题。虽然现在是事情结束才说的，各位订阅者们...这话我觉得不继续说了。（不过还是继续说了）是看到那一则则的留言，我就不自觉说出了『上月球』的话，这不是只有我的责任吧！再综合一次我的话，我会小心说话的，并且为了遵守和各位订阅者的信赖，会小心说话的，从今天起会努力这样做的。」
直播的后段，姜镐童用了冰箱有的食材来煮泡面，感觉之后看《拉餐男》播出时，也要先煮好一碗泡面跟著看啊（笑）！大家都有看播出了吗？
（图：tvN、채널 십오야）
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