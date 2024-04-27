《淚之女王》今晚EP.15搶先看：金秀賢出獄、金智媛變成跟蹤狂！！低頭猛寫小本本～

看來今晚EP.15的主要內容是，重新感受戀愛滋味的海仁（金智媛 飾），幫賢祐（金秀賢 飾）在維基百科上建檔，持續更新最新動態～。XD

tvN 熱門韓劇《淚之女王》公開了今晚EP.15的第二部搶先看影片，金秀賢出獄令觀眾們安心、金智媛變成跟蹤狂的面貌也特別可愛！

▼EP.15搶先看影片：



羅秘書（尹普美 飾）：「說實話，現在社長妳更像跟蹤狂。」

海仁：「我哪有...」

羅秘書：「（賢祐）出來了！」



賢祐的哥哥姊姊關心著從監獄出來的賢祐，三人緊緊相擁～頭靠著頭安慰彼此～

海仁：「什麼啊，一家人明明很友愛。」



接著海仁取出小本本，記下了「和睦的家族關係」以及「不喜歡吃豆腐」，海仁：「他討厭豆腐嗎？為什麼呢？明明就很好吃。」陷入了自己沉思的小世界。



之後指使著羅秘書趕緊跟車，真正變成了賢祐的跟蹤狂啦！XD

▼今晚最新劇照：兩人能否順利複合？一起迎來 Happy Ending？《淚之女王》將在晚間21:10(KST)播出。



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