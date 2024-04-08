「DDANG BOY」羅PD也有生日咖啡廳！買飲料送小卡、還有人生四格可以拍，真的可以出道了啊 XD

今日（8）上午，在十五夜的官方帳號上寫道：「爲迎接4月15日生日的暎錫哥而準備的驚喜！從今天開始爲期兩天的 DDANG BOY 生日咖啡廳開業♥」

根據公開的內容，購買飲料時會贈送羅PD的小卡，收集完4種小卡將會贈送特別小卡。另外，現場還有 Lucky Draw，提供羅PD的珍藏品、Nana Tour T-shirt、限量版鏡子、鑰匙圈等周邊產品。

公開的照片中，羅PD戴著花環、拿著花束露出淡淡的微笑，顯得既華麗又可愛；另一張照片則是羅PD戴著生日派對用尖帽，擺出自信的姿勢，吸引大家的視線。消息一公開也立刻在韓網引發熱烈討論，韓網友：「暎錫哥是超級明星啊」、「啊～我偶爾會去咖啡廳，每次去的時候都看到 EGGs Coming PD作家們在開會，原來那邊在辦生咖啊」、「照片拍得真好」、「這不是後輩PD們欺負羅暎錫嗎？哈哈哈哈」、「很好奇那個製作過程，雖然羅暎錫很尷尬，但是讓他做的話又做得非常好」、「以爲是粉絲做的呢，結果是15夜做的」、「第4代PD的MZ能力真是絕了」等等。



除了生日咖啡廳外，還可以和羅PD一起拍人生四格照，如果4月8日～到28日有在韓國的朋友，可以到 Photoism Box 拍攝噢！十五夜甚至還標記李泳知的帳號，也讓她轉發還回覆：「真的在搞笑...把這個發在官方帳號還標記我的帳號也超級搞笑，是要我去拍嘛？明明可以見面就直接拍的說。」



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