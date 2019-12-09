韓國記者「殺死」藝人的方法：當年李孝利中招最慘！

筆就是記者的武器，能讓人生也能讓人死。
別看李孝利最近幾年幾乎是零負面消息，殊不知多年前她可能是全網黑黑得最慘的女明星之一，我們現在能在電視裡看到淡定、開朗的李孝利，不得不佩服她的超強意志力，沒有被惡評擊倒。
事情發生在11年前，2008年的4月李孝利前往運動場觀看棒球比賽，開球之前賽場上正在介紹比賽選手們，突然她察覺到周圍有異樣的眼光，當下就意識到是體育記者，對方只是確認了李孝利的臉之後就離開了。
李孝利坐在觀眾席上耐心等待著比賽的開始，當天的開球明星是韓國花樣滑冰女王金妍兒。 看到金妍兒亮相，李孝利滿臉笑容，興奮表示自己還是第一次見金妍兒真人，說「她太可愛了，像個孩子，今天能不能投好」。
李孝利以為這只是一場平常的比賽，誰知沒多久之後各大媒體上就出現了關於李孝利和金妍兒的虛假新聞，記者們將此事包裝成「李孝利屈辱」、「開球被金妍兒擠走的李孝利」。 而相關新聞下方網民們的留言更是充滿了惡意，「都30歲了還開什麼球啊」、「你能跟年輕的金妍兒比嗎」、「都過氣了」等。
看了新聞的李孝利非常傷心，躲在被子裡哭泣，一整晚都沒有睡好，明明只是為了看棒球才去，竟然被歪曲成「開球屈辱」。 相反，記者們卻借著這波操作賺得滿缽。
「圖：《COSMOPLITAN》、YouTube」
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