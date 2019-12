CL 重新出發 〈In the Name of Love〉獲各國粉絲支持! 朴寶英與所屬社合作10年後,合約在本月到期!經果長時間的討論後決定不再續約! IZ*ONE 日本後援會停收新會員 開始接受退費申請 「韓國畫梅獎」最佳演員:金南佶&鄭柔美,最佳新人《意外發現的一天》路雲 想聽 AKMU 的全國巡演嗎?四場次下週同日搶票! 《山茶花開時》的「必九」金康勳見到偶像防彈少年團V,開心表示:「泰亨哥抱過我...已經不是秘密了!」 孔旻智對經紀公司提吿 主張「僅發片一次、完全不知是否有收入」 姜丹尼爾「排名造假」嫌疑被解除:「雖然專輯銷量為零,但音源分數佔壓倒性優勢」 毋庸置疑的銷售實力!IU、EXO 在 Gaon Chart 最新週榜上成雙冠王 Stray Kids 釋出新專輯預告 明年正式在日出道! 金在煥回歸倒數一週 〈MOMENT〉首波概念照展現兩極魅力! 姜至奐因性暴力被判2年6個月有期徒刑 緩期3年 殿堂級的歌手時隔九年再合作!成始璄與 IU 合唱,12月9日將公開新歌~ [搶先看]《白頭山:半島浩劫》河正宇李炳憲強強聯手 田慧振裴秀智大讚馬東石 白色的暖暖包不可愛?那換個動物造型的暖暖包如何!? 金希澈追星成功!終於和「老婆」同框了~官方追星太給力XD 《檢察官內傳》李善均&鄭麗媛人物預告,不同性格的兩人如何調解小孩吵架? IU《HIGH CUT》寫真採訪:這是願望成真的一年,所有努力都獲得了回報! 《SKY Castle》「秀韓」李有鎮「男」大十八變,肉肉臉變小鮮肉後親媽的反應是... 張聖圭真的給EXO當「一日經紀人」啦!跑前跑後態度超積極XD 鄭俊英一日三餐式的偷拍惡行!性侵完女性幾小時後笑瞇瞇現身粉絲會 「泡澡Line」崔宇植在線催更:朴敘俊你最近IG都沒更新,真煩人XD

