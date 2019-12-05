《山茶花開時》的「必九」金康勳見到偶像防彈少年團V，開心表示：「泰亨哥抱過我...已經不是秘密了！」
明星 2019年12月5日 星期四13:11 Yuan
《2019MAMA》於昨晚（4日）在日本「名古屋巨蛋」舉行，除了歌手外，不少演員也都有出席典禮。
在《山茶花開時》中，飾演金康勳在劇中扮演（孔曉振 飾）的兒子「必九」的金康勳，圓圓的小肉臉實在是很可愛，懂事乖巧的性格受到許多觀眾的喜愛。這次他也作為嘉賓出席了典禮。
而金康勳也在IG分享了見到自己偶像BTS防彈少年團的後記，並寫下：「見到泰亨哥後得到了簽名CD，哥哥說他在休息室裡我可以去找他，我跑過去握了手還得到了簽名CD。我很喜歡聽到別人說我是《山茶花》出來的孩子，泰亨哥說他會為我加油，謝謝。」最後還hashtag了「泰亨哥抱過我已經不是秘密了」。
這也引發了大家注意，不少網友更留言表示：「真的是成功的粉絲」、「V真的是暖心的哥哥呢」、「太羨慕了」、「好可愛啊」等等。
（圖：IG@kanghoon.juwon、推特＠BTS_twt）
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