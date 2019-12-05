姜丹尼爾「排名造假」嫌疑被解除：「雖然專輯銷量為零，但音源分數佔壓倒性優勢」
KPOP 2019年12月5日 星期四12:18 Sani
恭喜姜丹尼爾找回了他應有的榮譽！
姜丹內爾在本月3日SBS MTV《The Show》中獲得第一後遭到網民懷疑，認為他的音源分數不可能高過AOA，懷疑節目方造假，部分粉絲舉例Melon網站排名為證：「姜丹尼爾已經滑落榜單之外，而AOA還在50~70之間。 」
對此，韓國Dispatch昨日向Gaon索取了11月23~29日的「Gaon指數」資料，即《The Show》計算排名時所用的資料。 根據該資料，姜丹尼爾《TOUCHIN’》的音源分數為4872萬8828分，AOA《Come See Me》則是1087萬7791分，數位相差4倍有餘，證明《The Show》的排名無誤。
Gaon表示：「Gaon指數不是單純依據Melon等特定音源方的排名順位，而是統計了12個音源平臺的下載和流媒體播放資料。 」
《The Show》也否定造假：「會提前從Gaon那邊獲得每週的資料，《The Show》不能人為修改分數。 」
對於「姜丹尼爾未發行實體專輯、沒有專輯銷量分數」的質疑，《The Show》和Gaon表示：「專輯分數為0，但12個平臺的資料顯示音源分數佔據壓倒性優勢，這一點也反映到了《The Show》的排名。 」
感謝資料證據讓大家解除了對姜丹尼爾的誤會，希望他的狀況不要再受到太多負面影響了啊！
（圖源：KSD，Dispatch，姜丹尼爾Twitter）
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