《山茶花开时》的「必九」金康勋见到偶像防弹少年团V，开心表示：「泰亨哥抱过我...已经不是秘密了！」
明星 2019年12月5日 星期四13:11 Yuan
《2019MAMA》於昨晚（4日）在日本「名古屋巨蛋」举行，除了歌手外，不少演员也都有出席典礼。
在《山茶花开时》中，饰演金康勋在剧中扮演（孔晓振 饰）的儿子「必九」的金康勋，圆圆的小肉脸实在是很可爱，懂事乖巧的性格受到许多观众的喜爱。这次他也作为嘉宾出席了典礼。
而金康勋也在IG分享了见到自己偶像BTS防弹少年团的后记，并写下：「见到泰亨哥后得到了签名CD，哥哥说他在休息室里我可以去找他，我跑过去握了手还得到了签名CD。我很喜欢听到别人说我是《山茶花》出来的孩子，泰亨哥说他会为我加油，谢谢。」最后还hashtag了「泰亨哥抱过我已经不是秘密了」。
这也引发了大家注意，不少网友更留言表示：「真的是成功的粉丝」、「V真的是暖心的哥哥呢」、「太羡慕了」、「好可爱啊」等等。
（图：IG@kanghoon.juwon、推特＠BTS_twt）
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