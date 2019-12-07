韓國男女最愛的美食TOP 3：看完後令人陷入沉思...

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聽說性別不同，愛好的食物也不同哦。

日前，韓網上就討論了韓國男性和韓國女性最愛的食物TOP3，獲得了不少網民的共鳴。 只是小編看完後，深深陷入了沉思。

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先來說說男性，最愛的三道美食分別是炒五花肉、豬排和燙飯類。 切片後的五花肉放入特質的辣椒醬中翻炒，加入胡蘿蔔絲、洋蔥絲等配料，最適合於白米飯一起食用了。



油炸豬排更是高熱量美食代表，厚厚的豬肉裹上雞蛋、麵粉、麵包糠，炸至金黃，外酥裡嫩，與之最配的就是清爽的蔬菜沙拉了。



湯飯類則是醒酒神器，熱熱的湯汁，加上泡軟的米飯，最能緩解酒後受傷的胃了。 由此來看，男生更偏愛肉類了。



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而女生最愛的TOP3美食則是辣炒年糕、麻辣燙和辣雞爪。 辣炒年糕作為韓國小吃界第一把交椅，貌似沒有韓國人是不喜歡的，軟糯的年糕配上甜辣醬汁，無論是當小吃還是正餐都還不錯哦。



作為今年韓國最流行的小吃，麻辣燙真的是火變全韓國大街小巷，一切皆可涮，只要搭配得當，其實相當健康呢。



辣雞腳，出乎意料地躋身前三名。 難道是女生們看劇時的必備零食嗎？ 滿滿的膠原蛋白不說，雞腳熱量也不算高，當做宵夜也不錯啦。



看完之後，小編很是糾結，明明是女生，怎麼口味這麼接近男性呢，肉食類動物一枚！

「圖：NATE」

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