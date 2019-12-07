韩国男女最爱的美食TOP 3：看完后令人陷入沉思...

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听说性别不同，爱好的食物也不同哦。

日前，韩网上就讨论了韩国男性和韩国女性最爱的食物TOP3，获得了不少网民的共鸣。 只是小编看完后，深深陷入了沉思。

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先来说说男性，最爱的三道美食分别是炒五花肉、猪排和烫饭类。 切片后的五花肉放入特质的辣椒酱中翻炒，加入胡萝卜丝、洋葱丝等配料，最适合於白米饭一起食用了。



油炸猪排更是高热量美食代表，厚厚的猪肉裹上鸡蛋、面粉、面包糠，炸至金黄，外酥里嫩，与之最配的就是清爽的蔬菜沙拉了。



汤饭类则是醒酒神器，热热的汤汁，加上泡软的米饭，最能缓解酒后受伤的胃了。 由此来看，男生更偏爱肉类了。



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而女生最爱的TOP3美食则是辣炒年糕、麻辣烫和辣鸡爪。 辣炒年糕作为韩国小吃界第一把交椅，貌似没有韩国人是不喜欢的，软糯的年糕配上甜辣酱汁，无论是当小吃还是正餐都还不错哦。



作为今年韩国最流行的小吃，麻辣烫真的是火变全韩国大街小巷，一切皆可涮，只要搭配得当，其实相当健康呢。



辣鸡脚，出乎意料地跻身前三名。 难道是女生们看剧时的必备零食吗？ 满满的胶原蛋白不说，鸡脚热量也不算高，当做宵夜也不错啦。



看完之后，小编很是纠结，明明是女生，怎么口味这么接近男性呢，肉食类动物一枚！

「图：NATE」

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