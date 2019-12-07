血槽已空！看完EXO《OBSESSION》MV滿腦子都是KAI的腹肌，這衣服實在太犯規了♥
明星 2019年12月7日 星期六09:00 Rui
炫耀可以在自己的腹肌上捏大象的EXO KAI，看完真的是女生流鼻血，男生狂羡慕。
EXO 6人重磅回歸，在XIUMIN和D.O.入伍缺席的情況下發行了新曲《OBSESSION》，不僅橫掃各大音樂榜，MV也反響火爆，尤其是炫腹達人KAI再一次展現了讓人女飯們熱血噴張的腹肌。
看完，小編腦子裡只有一句話，KAI為什麼腰上沒有一絲贅肉？穿著露肚裝亮相的KAI染著一頭綠頭髮，穿著黃色西裝，原本就賺足了人們的視線，但當目光從頭髮移到腹部，好戲才真正開始！皮膚並不白皙甚至有些黑的KAI，健康膚色反倒使他更加性感，名副其實的巧克力腹肌，有種讓人想咬下去的欲望。
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寬肩窄腰，真·人間倒三角，再有這種有人魚線的腹肌，完美身材真的分分鐘讓人流鼻血。
這個Pose痞帥痞帥的~
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換個人拋「毛毯」可能會土到掉渣，但KAI竟然拋出了高奢的味道!
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從X-EXO變成EXO的瞬間~
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總之KAI的腹肌過於搶鏡~
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導致小編看完之後的狀態如下圖，滿腦子都是腹肌！
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