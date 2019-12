從《阿爾罕布拉宮的回憶》馬可,到《意外發現的一天》白經…李宰旭出道一週年啦! 《山茶花開時》姜河那幾經掙扎終於決定出席《2019 KBS演技大賞》?公司搞錯啦! 玄彬新劇《愛的迫降》劇照:「正在進行健身+美黑」 洪宗玄今日入伍,入伍前見的最後一個人竟然是他! JYP 向全球徵才!公開徵選 2020 年首週開跑 「上節目」本身就是話題!金俊秀睽違十年登上廣播 【有片】大勢與大勢的相遇…《WORKMAN》張聖圭給EXO當「一日經紀人」!本月(12月)公開 頒獎禮 MMA 上防彈少年團 JIMIN 令人難忘的《I NEED U》絕美獨舞 朱相昱、金寶羅領銜主演 美妝愛情喜劇《Touch》敲定 2020 年初開播 《2019MMA》紅毯直播之後...網友又在推特上暴風提問「Who is he?」正是AB6iX的金東賢啦! EXO 正規六輯已賣逾 36 萬張 橫掃各大單週榜首! 終於公開放閃啦♥金泰希生下二女兒後首次公開亮相,Rain評論照片:「那個女演員是誰呀?真漂亮!」 和 TWICE 一起迎接春天吧!世巡壓軸場 2020 年 3 月在首爾舉行 張娜拉有望出演tvN新劇《Oh My Baby》周旋三位男子之間,大家最想看她和誰合作呢? 《綠豆傳》與金所炫迎來Happy Ending後…張東尹接到OCN新劇《Search》出演提案! NCT U 13 日發表新歌 〈Coming Home〉擔任新版《STATION X》第二棒 Crush 攜雙主打歌出擊 正規二輯本週發行! 【有片】《鬼怪》開播3週年!「死鬼CP」在《李棟旭想要Talk》合體 孔劉認證自己高人氣的原因:「因為長得帥」 [有片]暖炸! IU演唱會下台訪問年長者接受點歌!意外釣出粉絲留言 【有片】《我獨自生活》彷彿看到羅PD!南宮珉展開「尋龜之旅」:「要是沒看到,我這次的新劇就完蛋」 朴寶劍確定參加2019 MAMA!連續3年擔任MC CL長文透露離開YG心情:「久違地開心和激動」新專輯4日起陸續公開! 《超人回來了》NU'EST黃旼炫和Ren登場,極品美貌讓小孩子看傻了眼 AOA智珉IG留「求救」信號:請擁抱我!惡評網民什麼時候才能做個人?? 現在追蹤CU便利店IG或是Facebook就有機會參加2019 KBS歌謠大祝祭? 【有片】全程流鼻血!RED VELVET高冷Irene出道以來最性感椅子舞♥ BTS防彈少年團告訴你紐西蘭的紫外線有多強:曬前是高不可攀貴公子,曬後是鄰家土村哥XD

留言/評論