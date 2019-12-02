【有片】《鬼怪》開播3週年！「死鬼CP」在《李棟旭想要Talk》合體 孔劉認證自己高人氣的原因：「因為長得帥」
綜藝 2019年12月2日 星期一11:34 JiaJia
《鬼怪》開播3週年，而且再等兩天（4日），就可以在《李棟旭想要Talk》看到「死鬼CP」孔劉和李棟旭合體！只看預告也覺得超有趣，粉絲們一定要鎖定啊～
在進行棚內錄製前，李棟旭和孔劉先到濟州島取景拍攝。李棟旭表示：「可以和哥這樣一起到濟州島…」孔劉接著說：「感謝製作組（鞠躬）」李棟旭要他：「來個飛吻吧」孔劉也乖乖照做了。結果，這根本是MC的「大藍圖」！李棟旭大笑後說：「這個是預告～」讓孔劉忍俊不住。
李棟旭為節目下了許多功夫，積極和節目組開會討論。孔劉登場後，他也問了這個問題：「大眾對孔劉如此狂熱的原因是？」孔劉「急恭順」，李棟旭要他不要緊張、不要慌，結果孔劉馬上擺出「最舒服的姿勢」，並表示：「因為長得帥唄～」讓現場觀眾為之瘋狂。
預告尾聲，張度練要為李棟旭和孔劉安排「相親」，讓孔劉一陣欣喜。結果，其實是和張度練！她向兩位男性發問：「若是你的女朋友和男性友人一起去兩天一夜的旅行…」孔劉回答：「我認為的愛情，並不是把誰占為己有。」面對這個「正經八百」的回答，讓張度練不禁呵欠連連，孔劉也忍不住哈哈大笑。
（圖片、影片來源：SBS《李棟旭想要Talk》）
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