Disney+《善良的他》李聖經再秀超狂歌喉　甜戀李棟旭他卻首集就遇害？

暑假到來～Disney+也準備了滿滿的韓劇送上門！近期剛開播的《善良的他》找來超高顏值組合，由模特兒CP李棟旭、李聖經攜手譜出黑幫少爺愛上偶像歌手的虐戀故事。不過不少網友看完之後直呼比起打打殺殺的兇狠情節，更像是一部揉合黑道與人心的家庭劇，其中李聖經更是再度大展好歌喉，讓人只想不斷回放！

「茉莉公主」李聖經重返人間

模特兒伸展台轉戰戲劇圈的李聖經，沒想到因一首《阿拉丁》主題曲一鳴驚人，也讓她事業再翻紅，除了接下音樂劇之外也成功靠著歌聲在《善良的他》圈粉一票粉絲。她飾演的姜美英就算患有「舞台恐懼症」依然勇敢闖夢，無論在療養院還是酒吧上一展歌喉。

值得一提的是，她在劇中的鋼琴場面全部都是親自上陣，自彈自唱的模樣宛如仙女下凡一般，事實上李聖經求學時期就是主修鋼琴，還曾經夢想成為一名出色鋼琴家呢！



李棟旭首集就領便當？

而與姜美英有一段甜甜初戀的朴錫哲則找來男神李棟旭出演。在《善良的他》首兩集中看得出他身為三代黑幫家族的長孫的無奈與抗拒，也看得出他與黑幫父親之間的衝突與心結。朴錫哲從小就想成為一名小說家，還曾到社團分享自己寫的詩集，儘管詩集內容有些血腥又暴力，卻也展現出不凡的藝術天份。

未料首集一開始他就傷痕累累的與美英赴約，就在兩人準備一起搭客運離開時，仇家卻現身尋仇！故事就以倒在血泊中的錫哲、激動呼喊的美英作為開端拉開序幕。似乎已經先埋下一顆令人忐忑不安的種子。



其實是一部黑道喜劇？

然而《善良的他》並非都是讓人沉重的劇情，在朴錫哲的家庭組成中，還有讓人眼睛為之一亮的姐妹組合，就是大姐朴錫京（吳娜拉飾演）與三妹朴錫喜（柳惠永飾演）。兩人一見面總是鬥嘴，但碰到妹妹被打的危急時刻，錫京會立刻化身鐵頭功女壯士，以驚人的頭功給敵人致命一擊。不少網友對於第二集中，錫京與錫喜兩人一起研究鐵頭功的出招方式逗得捧腹大笑，也是劇情中相當重要的調和劑。



姜美英的過去

如同前述所說，姜美英有嚴重的舞台恐懼症，也因此讓她失去一次重要的試鏡機會。不過為了讓美英鼓起勇氣來，錫哲便以「反正長輩也什麼沒在聽」的理由，拉著她在療養院大廳面前自彈自唱一曲。

不過就在美英準備要彈奏時，畫面卻閃過多幕疑似是霸凌的場景，時間點是在校園時期，甚至畫面中還有人訕笑喊「太扯了，快拍下來！」疑似就是美英不敢在大眾面前開口唱歌的主因，究竟美英過去藏著什麼秘密，她與錫哲的路會如何走下去，請一定要鎖定每週五播出的《善良的他》。



Disney+ 獨家上線《善良的他》每週五上架2集 晚間21:10、22:30 更新集數

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