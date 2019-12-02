洪宗玄今日入伍，入伍前見的最後一個人竟然是他！
JYP 向全球徵才！公開徵選 2020 年首週開跑
「上節目」本身就是話題！金俊秀睽違十年登上廣播
【有片】《WORKMAN》張聖圭去加油站打工…居然遇到EXO SUHO！「下次要不要來當我們的經紀人？」
頒獎禮 MMA 上防彈少年團 JIMIN 令人難忘的《I NEED U》絕美獨舞
朱相昱、金寶羅領銜主演 美妝愛情喜劇《Touch》敲定 2020 年初開播
《2019MMA》紅毯直播之後...網友又在推特上暴風提問「Who is he？」正是AB6iX的金東賢啦！
EXO 正規六輯已賣逾 36 萬張 橫掃各大單週榜首！
終於公開放閃啦♥金泰希生下二女兒後首次公開亮相，Rain評論照片：「那個女演員是誰呀？真漂亮！」
和 TWICE 一起迎接春天吧！世巡壓軸場 2020 年 3 月在首爾舉行
張娜拉有望出演tvN新劇《Oh My Baby》周旋三位男子之間，大家最想看她和誰合作呢？
《綠豆傳》與金所炫迎來Happy Ending後…張東尹接到OCN新劇《Search》出演提案！
NCT U 13 日發表新歌 〈Coming Home〉擔任新版《STATION X》第二棒
Crush 攜雙主打歌出擊 正規二輯本週發行！
【有片】《鬼怪》開播3週年！「死鬼CP」在《李棟旭想要Talk》合體 孔劉認證自己高人氣的原因：「因為長得帥」
[有片]暖炸! IU演唱會下台訪問年長者接受點歌！意外釣出粉絲留言
【有片】《我獨自生活》彷彿看到羅PD！南宮珉展開「尋龜之旅」：「要是沒看到，我這次的新劇就完蛋」
朴寶劍確定參加2019 MAMA！連續3年擔任MC
CL長文透露離開YG心情：「久違地開心和激動」新專輯4日起陸續公開！
《超人回來了》NU'EST黃旼炫和Ren登場，極品美貌讓小孩子看傻了眼
AOA智珉IG留「求救」信號：請擁抱我！惡評網民什麼時候才能做個人？？
現在追蹤CU便利店IG或是Facebook就有機會參加2019 KBS歌謠大祝祭？
【有片】全程流鼻血！RED VELVET高冷Irene出道以來最性感椅子舞♥
BTS防彈少年團告訴你紐西蘭的紫外線有多強：曬前是高不可攀貴公子，曬後是鄰家土村哥XD
[有片]暖炸! IU演唱會下台訪問年長者接受點歌！意外釣出粉絲留言
2019年12月2日 星期一11:29 KPOP Erin
眾所皆知IU是韓國歌手中出了名的熱心公益，尤其對於弱勢老人族群她更是年年捐出高額款項來協助，而IU於11月30日與12月1日兩天連續在台開唱，更是留意到了台下坐著年長者，而下台訪問他們並意外釣出網友留言。
從現場影片看出，IU在安可橋段時特別下台走到三位年長者前，引發全場尖叫，IU想問他們喜歡她的哪一首歌曲？戴著白色帽子的老人起身回應「Taking A Train」（這是IU於2009年公開的歌曲，也不算是主打歌），令IU大聲驚呼：「你知道這一首歌？你原本就認識我嗎？」年長粉絲直說：「Yes Yes Yes！」IU直呼：「好神奇啊！」此時老人又補了一句：「Long time ago I know you, your sound is very good.」令IU驚訝地合不攏嘴，大呼好感動。
IU更是特別說，託這幾位年長者的福讓她今日感到相當開心，並且還邀請這些年長粉絲與她一起合影，希望這份開心能延續到她往後的巡迴歷程，是相當美好的回憶。全場粉絲們都非常羨慕，也覺得這位伯伯很可愛，不過在這段影片公開後卻意外釣出網友的留言，說這三位老人來頭不小。
雖然有許多粉絲們感到這三位長者算是「神助攻」，讓IU心情格外愉快，但也有粉絲在影片下以及PTT討論區留言表示，在開演前已經看到這老人在場外高價出售IU演唱會門
票，原來是資深黃牛。不過無論他們是什麼人，能夠從頭欣賞演唱會到結束也算是相當棒的粉絲了，事實證明最暖的還是IU，照顧到全場粉絲們，尤其年長者她更特別禮貌問候，滿足了粉絲們的心願，令大家都依依不捨期待下一次相會。 VIDEO
照片: TD/ 影片截圖
Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞