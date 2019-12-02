[有片]暖炸! IU演唱會下台訪問年長者接受點歌！意外釣出粉絲留言

[有片]暖炸! IU演唱會下台訪問年長者接受點歌！意外釣出粉絲留言

KPOP   2019年12月2日   星期一11:29   Erin   14

眾所皆知IU是韓國歌手中出了名的熱心公益，尤其對於弱勢老人族群她更是年年捐出高額款項來協助，而IU於11月30日與12月1日兩天連續在台開唱，更是留意到了台下坐著年長者，而下台訪問他們並意外釣出網友留言。


從現場影片看出，IU在安可橋段時特別下台走到三位年長者前，引發全場尖叫，IU想問他們喜歡她的哪一首歌曲？戴著白色帽子的老人起身回應「Taking A Train」（這是IU於2009年公開的歌曲，也不算是主打歌），令IU大聲驚呼：「你知道這一首歌？你原本就認識我嗎？」年長粉絲直說：「Yes Yes Yes！」IU直呼：「好神奇啊！」此時老人又補了一句：「Long time ago I know you, your sound is very good.」令IU驚訝地合不攏嘴，大呼好感動。

IU更是特別說，託這幾位年長者的福讓她今日感到相當開心，並且還邀請這些年長粉絲與她一起合影，希望這份開心能延續到她往後的巡迴歷程，是相當美好的回憶。全場粉絲們都非常羨慕，也覺得這位伯伯很可愛，不過在這段影片公開後卻意外釣出網友的留言，說這三位老人來頭不小。

雖然有許多粉絲們感到這三位長者算是「神助攻」，讓IU心情格外愉快，但也有粉絲在影片下以及PTT討論區留言表示，在開演前已經看到這老人在場外高價出售IU演唱會門
票，原來是資深黃牛。不過無論他們是什麼人，能夠從頭欣賞演唱會到結束也算是相當棒的粉絲了，事實證明最暖的還是IU，照顧到全場粉絲們，尤其年長者她更特別禮貌問候，滿足了粉絲們的心願，令大家都依依不捨期待下一次相會。

照片: TD/ 影片截圖

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

  • 標籤 :
  • IU
相關新聞
留言/評論
→更多留言...(9)
在Facebook上的留言
主頁 » KPOP » [有片]暖炸! IU演唱會下台訪問年長者接受點歌！意外釣出粉絲留言
© 2019 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手