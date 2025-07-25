李棟旭大方談與張度妍「曖昧氛圍」：不是沒有火花，只是怕她尷尬

演員李棟旭近日在節目中提及與張度妍之間的「曖昧氛圍」，引發熱議。

日前，李棟旭受邀參加了朴娜勑的YouTube綜藝《娜勑食堂》的，期間朴娜勑主動提起李棟旭與其多年好友張度妍的關係。



面對這個問題，李棟旭笑著回應：「別再提度練了，她會覺得有負擔。 」他還打趣道：「之前在《我獨自生活》里又提到她時，她簡直快崩潰了。 」朴娜萊繼續說道：「5年前我們說『試試看』，那個片段到現在都還在流傳呢。」對此，李棟旭坦言：「我覺得那種玩笑很有趣、也完全沒關係。 其實很多男演員上度妍的YouTube時，也說她是自己的理想型，也不是說我們之間完全沒點什麼。 」



不過李棟旭也表示：「只是如果每次都把我和她扯在一起，我會擔心她會不自在，所以才會盡量避免。 」展現出對張度妍的體貼與關心。當節目組進一步調侃問道：「那看到她和別的男演員互動，會不會吃醋？ 」李棟旭則幽默回應：「完全不會，因為度妍最喜歡的是我。 」隨後又笑著補充：「當然這是我幻想出來的啦。 」引得現場一陣爆笑。



李棟旭的這番輕鬆卻不失誠意的發言，讓觀眾看到了他與張度妍之間既親密又有分寸的友情，也再度點燃了粉絲們對兩人「友情以上」的想像空間。



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