Crush 攜雙主打歌出擊 正規二輯本週發行！
KPOP 2019年12月2日 星期一11:53 施乃琪
Crush 久違的正規專輯除了有雙主打歌外，還有多位神秘的合作對象，先來看看當中會收錄哪些歌曲吧！
P Nation 今天（2 日）公開了 Crush 第二張正規專輯〈From Midnight to Sunrise〉的完整曲目表，這次共有兩首主打歌 “With You” 和 “Alone”。
“With You” 和 “Alone” 以 90 年代的 R&B 風格為基礎，加上 Crush 獨有的創新嘗試，前者在日前搶些公開後引發熱烈迴響。
在主打歌以外，〈From Midnight to Sunrise〉還收錄了以同名歌曲為首的 10 首歌曲，其中 “Wake Up”、”Wonderlust”、「吵吵鬧鬧」和「晚安」四首歌還會邀來其他歌手合作，尚未揭曉的名字令人更加好奇。
Crush 將於 5 日正式發行〈From Midnight to Sunrise〉，不過今晚他就會先登上 NAVER NOW《#OUTNOW》分享關於製作新專輯的幕後故事，喜歡他的話別錯過囉！
（照片或影片來源：P Nation）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論