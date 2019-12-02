Crush 攜雙主打歌出擊　正規二輯本週發行！

Crush 攜雙主打歌出擊　正規二輯本週發行！

KPOP   2019年12月2日   星期一11:53   施乃琪  

Crush 久違的正規專輯除了有雙主打歌外，還有多位神秘的合作對象，先來看看當中會收錄哪些歌曲吧！

P Nation 今天（2 日）公開了 Crush 第二張正規專輯〈From Midnight to Sunrise〉的完整曲目表，這次共有兩首主打歌 “With You” 和 “Alone”。

“With You” 和 “Alone” 以 90 年代的 R&B 風格為基礎，加上 Crush 獨有的創新嘗試，前者在日前搶些公開後引發熱烈迴響。

在主打歌以外，〈From Midnight to Sunrise〉還收錄了以同名歌曲為首的 10 首歌曲，其中 “Wake Up”、”Wonderlust”、「吵吵鬧鬧」和「晚安」四首歌還會邀來其他歌手合作，尚未揭曉的名字令人更加好奇。

Crush 將於 5 日正式發行〈From Midnight to Sunrise〉，不過今晚他就會先登上 NAVER NOW《#OUTNOW》分享關於製作新專輯的幕後故事，喜歡他的話別錯過囉！


（照片或影片來源：P Nation）

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