【有片】《鬼怪》开播3周年！「死鬼CP」在《李栋旭想要Talk》合体 孔刘认证自己高人气的原因：「因为长得帅」
综艺 2019年12月2日 星期一11:34 JiaJia
《鬼怪》开播3周年，而且再等两天（4日），就可以在《李栋旭想要Talk》看到「死鬼CP」孔刘和李栋旭合体！只看预告也觉得超有趣，粉丝们一定要锁定啊～
在进行棚内录制前，李栋旭和孔刘先到济州岛取景拍摄。李栋旭表示：「可以和哥这样一起到济州岛…」孔刘接著说：「感谢制作组（鞠躬）」李栋旭要他：「来个飞吻吧」孔刘也乖乖照做了。结果，这根本是MC的「大蓝图」！李栋旭大笑后说：「这个是预告～」让孔刘忍俊不住。
李栋旭为节目下了许多功夫，积极和节目组开会讨论。孔刘登场后，他也问了这个问题：「大众对孔刘如此狂热的原因是？」孔刘「急恭顺」，李栋旭要他不要紧张、不要慌，结果孔刘马上摆出「最舒服的姿势」，并表示：「因为长得帅呗～」让现场观众为之疯狂。
预告尾声，张度练要为李栋旭和孔刘安排「相亲」，让孔刘一阵欣喜。结果，其实是和张度练！她向两位男性发问：「若是你的女朋友和男性友人一起去两天一夜的旅行…」孔刘回答：「我认为的爱情，并不是把谁占为己有。」面对这个「正经八百」的回答，让张度练不禁呵欠连连，孔刘也忍不住哈哈大笑。
（图片、影片来源：SBS《李栋旭想要Talk》）
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