Twitter推新政策刪號，SHINee鐘鉉粉絲跪求：求不要刪除我們珍貴的回憶

Twitter日前宣佈帳號6個月沒登陸過的話就會被刪除，消息一出讓大家都驚訝不已，已故藝人SHINee鐘鉉的粉絲希望可以守護故人留下的珍貴點滴。
因Twitter上存在許多散播假新聞或替各國政府宣傳的帳號，為了維護網站的可信度，官方宣佈將著手刪除6個月以上未有登陸記錄的帳號。 若想保留帳號必須在12月11日之前登入，且需要同意新的隱私政策。 同時，因為使用者逝世而停止活動的帳號，除非擁有該帳號登錄資料的使用者能夠登入，否則很有可能面臨被刪除的命運。
消息一出讓不少已逝藝人的粉絲開始擔憂，2017年12月去世的鐘鉉已經有將近2年未有活動，Twitter帳號被列在刪除範圍之內。 而具荷拉的帳號雖然暫時被保留下來，但未來也許依舊難逃被刪命運，於是韓國粉絲們就發起了「＃鐘鉉Twitter帳號_反對廢除、＃我們和鐘鉉_珍貴的回藝、＃珍貴的回憶_請不要刪除它」的反刪號運動，這不僅是為了守護鐘鉉、具荷拉等人的帳號，也是為了守護已故親友的帳號。
很快Twitter就回應稱已經收到許多使用者的抗議和要求，他們澄清暫時不會刪除因使用者死亡而不活躍的帳號，稱：「這是我們的疏忽，我們不會刪除任何是讓各位紀念故人的帳號，對於造成混亂和擔憂，我們深表歉意，未來也會及時通知每一步狀況。 」
「圖：NATE」
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