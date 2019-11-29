泫雅發長文...自曝患有憂鬱症和恐慌障礙：「鼓起勇氣和大家說了，以後我會努力過每一天！」

泫雅昨日（28日）在IG公開了長篇文章，坦言自己患有憂鬱症和恐慌障礙。
她寫道：「大家好，我的粉絲們Aing、還有關心我的人們。雖然不知道這是不是一個對的選擇，但經過一陣思考之後，還是想説說我的故事。」
「我從年紀小就有站在舞台上的夢想，實現夢想後，出乎意料的得到了很多關心和愛，就這樣子成長過來。不知道是不是獲得了很多機會的緣故，總是很感謝也非常開心，也會感到抱歉。隨著時間流逝，我出道成為一名成年人，覺得要為自己的所有行為負責，想成為被所有人認可的人，所以不能有失誤，懷著這樣子的心繼續想前奔跑。我也不知道我心理生了病，因為周圍總是有陪著我的好人和粉絲們，就以為沒有什麼事，一直說著『沒關係～沒關係』，把這件事情往後。」
「2016年去了一趟醫院之後，發現自己心理是生病的狀態。就像身體不好要吃藥，感冒藥吃感冒藥那樣，對於一直很堅強的我來說，好像有一年的時間無法接受憂鬱症和恐慌障礙的診斷。現在可以很自然地兩週去治療一次，因為有很多人在我身邊，讓我覺得沒有很糟糕。然而，第一次視線模糊暈倒，想著是恐慌障礙而忽略過去，照醫生建議做了精密的檢查後，才發現我得了『血管迷走神經性暈厥』。
「我整個人都嚇到了，第一時間想到的是我很想站在舞台上，如果總是這樣頻繁的暈倒，大家知道我生病了，誰還會來找我。所以我沒有和任何人說，這個秘密很久都沒有被發現。但每次我暈倒的時候，都對周邊的人感到抱歉，每次在拍攝廣告、消化行程的時候，都對那些信任我的人感到抱歉，但是為了『自己的心稍微能夠好受一點』，這樣小心地和大家說了，鼓起勇氣和大家說了，以後我也會努力去過每一天。我想人是沒有十全十美的，我想要不看別人臉色，愛我自己、照顧好我自己，過好每一天，就像現在這樣，鼓起勇氣變得更加誠實，謝謝大家閱讀。」
不少粉絲看到泫雅的發文後，也紛紛在底下留言：「很慶幸你說了出來」、「生病了也沒關係，只希望泫雅能好好生活」、「要永遠健康永遠幸福」、「要好好的，會一直陪伴你」、「稍微休息一下也可以的」等等。
（圖：IG@hyunah_aa）
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