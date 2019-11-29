Twitter推新政策删号，SHINee钟铉粉丝跪求：求不要删除我们珍贵的回忆

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Twitter日前宣布帐号6个月没登陆过的话就会被删除，消息一出让大家都惊讶不已，已故艺人SHINee钟铉的粉丝希望可以守护故人留下的珍贵点滴。

因Twitter上存在许多散播假新闻或替各国政府宣传的帐号，为了维护网站的可信度，官方宣布将著手删除6个月以上未有登陆记录的帐号。 若想保留帐号必须在12月11日之前登入，且需要同意新的隐私政策。 同时，因为使用者逝世而停止活动的帐号，除非拥有该帐号登录资料的使用者能够登入，否则很有可能面临被删除的命运。



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消息一出让不少已逝艺人的粉丝开始担忧，2017年12月去世的钟铉已经有将近2年未有活动，Twitter帐号被列在删除范围之内。 而具荷拉的帐号虽然暂时被保留下来，但未来也许依旧难逃被删命运，於是韩国粉丝们就发起了「＃钟铉Twitter帐号_反对废除、＃我们和钟铉_珍贵的回艺、＃珍贵的回忆_请不要删除它」的反删号运动，这不仅是为了守护钟铉、具荷拉等人的帐号，也是为了守护已故亲友的帐号。



很快Twitter就回应称已经收到许多使用者的抗议和要求，他们澄清暂时不会删除因使用者死亡而不活跃的帐号，称：「这是我们的疏忽，我们不会删除任何是让各位纪念故人的帐号，对於造成混乱和担忧，我们深表歉意，未来也会及时通知每一步状况。 」

「图：NATE」

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