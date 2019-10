朴志訓將於12月攜新專回歸!同時舉辦亞洲巡迴粉絲見面會 《Queendom》今日總決賽,投票短信將安排人員驗收增強公正性和可信度 新女團缺主唱?SM以「cover太妍歌曲」為主題舉辦選秀! 南優鉉送上暖心驚喜 週末公開自創曲「當冬天來臨」! 裙子還是風衣?G-Dragon假日逛街,獨特衣著搭配引矚目 睽違五年半!Crush 11 月攜正規二輯回歸 HINAPIA 先聲奪人 新歌表演+新預告接連來襲! 《The King:永遠的君主》日前正式開拍!李敏鎬路透照曝光,網友:「真的是白馬王子!」 BTS防彈少年團確認亮相MAMA日本場 太妍與寵物犬一起出演真人秀《Petionista Taengoo》 今日播出特別篇! 《意外發現的一天》路雲、金惠允、李在旭「幽美古裝造型」海報全公開! 車銀優亞洲巡迴見面會圓滿落幕 自曝小時曾住菲律賓 大前輩來啦!少女時代俞利Yuri去看了BTS防彈少年團的演唱會~ 韓國人有多愛黑糖?老虎堂也出了超商版的黑糖奶茶! 快來找13號哈魯! 男團SF9即將於12/6來台福利滿滿 G-Dragon X Converse鞋款高清大圖來了?!可甜可鹽的鞋款,竟然不是真的 感受一下以BLACKPINK ROSÉ的視角,和Girl's Day惠利約會! T.O.P前緋聞女友的現緋聞女友大爆MONSTA X元虎黑料:欠錢不還,還因偷盜進過少管所 青龍電影賞上的絕對霸主!無論名氣多大都怕它,倒數第二位影帝的反應太真實了XD NU'EST 拿下回歸後首冠!「因為有 L.O.Λ.E,我們才能享受舞台」 BLACKPINK 難得的「PINK 概念」作品 〈As If It’s Your Last〉MV 觀看次數破七億! 【不定時更新!】11月份有誰會來台灣跟大家見面呢? 李寶英生二胎後終於回歸拍劇了!《花樣年華》扮單親媽媽,撫養14歲兒子 霸氣一推! BTS防彈少年團J-Hope提醒RM舞台地板有洞,一連串舉動真的太暖❤

前幾天 BLACKPINK 的舊歌舞蹈練習影片才剛破億,今天又有一支舊 MV 抵達新里程碑,來回味兩年前的 “As If It's Your Last” 吧!

在昨天(30 日)午夜左右,BLACKPINK 的 “As If It’s Your Last” MV 觀看次數跨過七億人次,依舊高居女團作品的觀看次數寶座。

“As If It’s Your Last” 是 BLACKPINK 於 2017 6 月 22 日推出的單曲,也是她們當時出道以來節奏最快的歌曲。跳脫過去強悍的風格,BLACKPINK 以適合夏天的活潑造型和唱出甜蜜主題,從場景到特效都無比華麗的 MV 公開不到一天,就吸引超過一千萬人次觀看。



另一方面,目前 BLACKPINK 以觀看次數近十億次的 “DDU-DU DDU-DU” 為首,還有 “BOOMBAYAH”、”Kill This Love”、”Playing with Fire”、”Whistle” 和 “Stay” 等歌曲,出道以來的所有 MV 都已破億。



(照片和影片來源:YG Entertainment)

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞