BLACKPINK 難得的「PINK 概念」作品 〈As If It’s Your Last〉MV 觀看次數破七億！
KPOP 2019年10月31日 星期四08:43 施乃琪
前幾天 BLACKPINK 的舊歌舞蹈練習影片才剛破億，今天又有一支舊 MV 抵達新里程碑，來回味兩年前的 “As If It's Your Last” 吧！
在昨天（30 日）午夜左右，BLACKPINK 的 “As If It’s Your Last” MV 觀看次數跨過七億人次，依舊高居女團作品的觀看次數寶座。
“As If It’s Your Last” 是 BLACKPINK 於 2017 6 月 22 日推出的單曲，也是她們當時出道以來節奏最快的歌曲。跳脫過去強悍的風格，BLACKPINK 以適合夏天的活潑造型和唱出甜蜜主題，從場景到特效都無比華麗的 MV 公開不到一天，就吸引超過一千萬人次觀看。
另一方面，目前 BLACKPINK 以觀看次數近十億次的 “DDU-DU DDU-DU” 為首，還有 “BOOMBAYAH”、”Kill This Love”、”Playing with Fire”、”Whistle” 和 “Stay” 等歌曲，出道以來的所有 MV 都已破億。
（照片和影片來源：YG Entertainment）
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