【韓網熱門】《未知的首爾》收視率又刷新紀錄了！網友：治好了我的追劇倦怠期

由朴寶英和朴珍榮攜手主演的都市愛情劇《未知的首爾》收視率再飆高，開播收視率4.193%（首都圈）竟成最低，最新的第6集直接飆升至7.144%。

全國 / 首都圈

01集 3.628 / 4.193 ▼最低

02集 5.049 / 5.577

03集 4.523 / 5.418

04集 5.897 / 6.532

05集 4.358 / 4.883

06集 6.368 / 7.144 ▲最高

韓國網友評論：

1. 出現愛情線就突然變好看了哈哈 真有趣！

2. 原本看劇倦怠期了但現在被治好了哈哈 超級好看

3. 這是我好久以來第一次守著直播看的電視劇

4. 感覺這會成為我的人生劇

5. 朴寶英演技瘋了，劇情也好好哭

6. 已經很久沒遇到會一直看時間還剩多少的劇了，這是今年第一次，太好看了

7. 越看越愛，每一集都刷新我最喜歡的一集，呜呜呜

8. 我從第二集開始覺得有點平淡就斷斷續續看，結果我媽反而超愛看哈哈

9. 朴寶英和朴珍榮的化學反應太棒了，演技也好，是最近最棒的電視劇！

10. 想等播完一次性追，但現在好想看

11. 太好看了ᅲᅲ 昨集我邊拍額頭邊看哈哈

12. 昨晚沒事幹打開第一集看了一下，結果一口氣全看完...... 超好看

13. 出乎意料的反轉再反轉，真的太有趣了

14. 好看，而且朴寶英演技太炸裂了..

15. 太好看了，我爸媽也都在看哈哈

16. 哇，現在熱度上來了，真的好看大家快看吧

17. 這部劇太神了... 每個人經歷不同，所以某些情節或台詞會直接擊中你的心。

我妹妹看到角色因為社交恐懼症成了隱居人那段哭慘了，我自己則是在職場被霸凌卻還自責的情節哭到不行

18. 人生劇

19. 看來真的好看，熱度一下子飆升了。

雖然我不是朴寶英的粉絲，但「朴布利」（朴寶英+lovely）真的希望她一直順利發展。

20. 看起來好像真的不錯，得去看看了

21. 我人生中最愛的劇基本都是類型片，而且我原本也不喜歡帶愛情線的，但這部如果收尾也處理好，可能會成為我人生劇......

22. 朴寶英演得太好了，編劇文筆也太棒了，台詞句句戳心，我好久沒守著直播看劇了

23. 劇情完全無法預測哈哈哈哈

原文：https://theqoo.net/square/3777036970

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