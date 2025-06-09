「我到底是誰？」朱宇宰出道即被排擠：模特嫌我是通告咖，演員圈又不當我是演員

模特兼藝人朱宇宰作為嘉賓做客了YouTube頻道《妖精宰亨》，他在節目中坦率講述了自己獨特的職業經歷以及在這個過程中遇到的偏見和差別對待。

朱宇宰回憶起自己大學時期的入行經歷——當時因為一張在街頭拍攝的時尚照成為契機，他開始經營服裝網店，這個生意逐漸取得成功，他也因此涉足播客電臺DJ的工作。 不久後，朱宇宰被一家模特公司代表相中，正式以模特身份出道。

和張基龍、邊佑錫等擁有出眾外貌與身材比例的同僚一同踏入模特界時，朱宇宰坦言：「一出道我就知道，自己在這裡不可能成為最頂尖的人。 」朱宇宰補充道：「當時我一邊繼續做廣播，一邊也在繼續做服裝生意。 模特出道的同時還接到了KBS廣播的邀約，就這樣也同時開啟了我的演藝活動。 」不過，他也表示，多領域的發展並非全是正面體驗。



朱宇宰透露：開始演藝活動之後，雖然說不上是人生的黑暗期，但確實經歷過一段尷尬的時期。 在放送界（通告圈），人們看我是「啊，他是模特吧」，而到了模特界，又覺得「啊，他是做通告圈的，不是真正的模特」。

對此，主持人鄭宰亨表示共鳴：「這種差別待遇真是太誇張了。 」朱宇宰更進一步爆料：「我不是科班出身，而是像'特招'一樣從街頭直接進來的，所以一開始有很多嫉妒。 背後甚至有模特拜託和他們關係好的設計師，絕對不要讓我上秀。 」



在演技領域，朱宇宰也有過類似的經歷。 他說道：「去演戲時，人家會覺得「他不就是通告藝人嗎」，根本不把我當作演員。 我就站在這三角關係的中間，心裡想，我到底要怎麼在這個尷尬的位置上生存呢？ 那是我第一次感受到類似危機感的情緒。 」

不過，朱宇宰並沒有讓這種困難困擾自己太久。 他積極表示：沒過多久我就想，「如果他們那麼想，那也沒辦法。 反正我不是三個領域都能做嗎？ 尷尬的定位又怎麼樣，能做放送又能走秀，不挺好嗎？」展現出將多領域活動視為自己獨特優勢的積極心態。

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