韓媒爆「綜藝教父」李敬揆「藥駕」！強力喊屈：太冤枉了

資深喜劇演員、被成為「韓國綜藝教父」李敬揆近日因涉嫌「藥駕」而遭警方調查。 首爾江南警察署目前正以違反《道路交通法》之嫌對他進行調查。

根據韓媒「MBN」獨家報導，事件發生於6月8日下午2點05分左右，當時李敬揆在首爾江南區一家室內高爾夫練習場內，錯將與自己車款相同的他人外國進口車駕駛離開，並開至其公司所在地。 車主發現後立即報警，起初懷疑為汽車竊盜事件。 但警方初步調查顯示，應是停車管理人員將車輛交給李敬揆時出現了誤會，導致烏龍事件。

警方後來於高爾夫練習場對李敬揆進行調查，酒測結果為零，但在簡易藥物檢測中出現陽性反應。 對此，李敬揆方面表示，他只是服用了醫生開立的處方藥，並強烈否認有任何違法行為。

根據韓國《道路交通法》規定，若因藥物影響而導致無法正常駕駛，則屬違法行為。 目前警方尚未對外公布進一步細節，僅表示「無法對外回應相關事宜」。

9日，李敬揆通過「體育東亞」的獨家採訪，澄清「說我藥駕，簡直是無稽之談，完全沒有的事！我只是感冒發燒，吃了點感冒藥後開車而已。 在警方那裡也已經充分說明是服用了感冒藥，一切都解釋清楚了。」對於此前「MBN」報導中使用「藥物服用」的標題，他感到非常冤枉：「用了『藥物服用』這樣的標題，會讓人產生誤解，其實我只是吃了感冒藥，就這麼簡單。」



同日，李敬揆接受「文化日報」電話採訪時又表示：「8日我因感冒發燒去了醫院，所謂去了室內高爾夫練習場的說法根本不是事實。我做了尿液檢查，結果顯示出一條線。因為是比較敏感的藥，我平常會隨身攜帶治療恐慌症的藥袋。我當時也向警方出示了『這是我正在服用的處方藥』後就回家了。身體不舒服的人吃藥，怎麼能說是『服用藥物』呢？」語氣中充滿不滿與憤慨。

對於誤開他人車輛一事，李敬揆也坦承確有此事。但他解釋說：「我只是上錯了車。在停車場，工作人員把一輛顏色一樣的車鑰匙錯給了我。我發現自己的包包不在車上，才意識到不是自己的車，就把車開回停車場。可能在這段時間車子不在原地，對方報了失竊。其實我只是把車還回去，事情就這樣結束了。」

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