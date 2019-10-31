BLACKPINK 难得的「PINK 概念」作品 〈As If It’s Your Last〉MV 观看次数破七亿！
KPOP 2019年10月31日 星期四08:43 施乃琪
前几天 BLACKPINK 的旧歌舞蹈练习影片才刚破亿，今天又有一支旧 MV 抵达新里程碑，来回味两年前的 “As If It's Your Last” 吧！
在昨天（30 日）午夜左右，BLACKPINK 的 “As If It’s Your Last” MV 观看次数跨过七亿人次，依旧高居女团作品的观看次数宝座。
“As If It’s Your Last” 是 BLACKPINK 於 2017 6 月 22 日推出的单曲，也是她们当时出道以来节奏最快的歌曲。跳脱过去强悍的风格，BLACKPINK 以适合夏天的活泼造型和唱出甜蜜主题，从场景到特效都无比华丽的 MV 公开不到一天，就吸引超过一千万人次观看。
另一方面，目前 BLACKPINK 以观看次数近十亿次的 “DDU-DU DDU-DU” 为首，还有 “BOOMBAYAH”、”Kill This Love”、”Playing with Fire”、”Whistle” 和 “Stay” 等歌曲，出道以来的所有 MV 都已破亿。
（照片和影片来源：YG Entertainment）
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