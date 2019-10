《Sugar Man》第三季11月末首播!Heize和金伊娜加入MC阵容 朴志训将於12月携新专回归!同时举办亚洲巡回粉丝见面会 《Queendom》今日总决赛,投票短信将安排人员验收增强公正性和可信度 新女团缺主唱?SM以「cover太妍歌曲」为主题举办选秀! 南优铉送上暖心惊喜 周末公开自创曲「当冬天来临」! 裙子还是风衣?G-Dragon假日逛街,独特衣著搭配引瞩目 睽违五年半!Crush 11 月携正规二辑回归 HINAPIA 先声夺人 新歌表演+新预告接连来袭! 《The King:永远的君主》日前正式开拍!李敏镐路透照曝光,网友:「真的是白马王子!」 BTS防弹少年团确认亮相MAMA日本场 太妍与宠物犬一起出演真人秀《Petionista Taengoo》 今日播出特别篇! 《意外发现的一天》路云、金惠允、李在旭「幽美古装造型」海报全公开! 车银优亚洲巡回见面会圆满落幕 自曝小时曾住菲律宾 大前辈来啦!少女时代俞利Yuri去看了BTS防弹少年团的演唱会~ 韩国人有多爱黑糖?老虎堂也出了超商版的黑糖奶茶! 快来找13号哈鲁! 男团SF9即将於12/6来台福利满满 G-Dragon X Converse鞋款高清大图来了?!可甜可盐的鞋款,竟然不是真的 感受一下以BLACKPINK ROSÉ的视角,和Girl's Day惠利约会! T.O.P前绯闻女友的现绯闻女友大爆MONSTA X元虎黑料:欠钱不还,还因偷盗进过少管所 青龙电影赏上的绝对霸主!无论名气多大都怕它,倒数第二位影帝的反应太真实了XD NU'EST 拿下回归后首冠!「因为有 L.O.Λ.E,我们才能享受舞台」 BLACKPINK 难得的「PINK 概念」作品 〈As If It’s Your Last〉MV 观看次数破七亿! 【不定时更新!】11月份有谁会来台湾跟大家见面呢? 李宝英生二胎后终於回归拍剧了!《花样年华》扮单亲妈妈,抚养14岁儿子 霸气一推! BTS防弹少年团J-Hope提醒RM舞台地板有洞,一连串举动真的太暖❤

前几天 BLACKPINK 的旧歌舞蹈练习影片才刚破亿,今天又有一支旧 MV 抵达新里程碑,来回味两年前的 “As If It's Your Last” 吧!

在昨天(30 日)午夜左右,BLACKPINK 的 “As If It’s Your Last” MV 观看次数跨过七亿人次,依旧高居女团作品的观看次数宝座。

“As If It’s Your Last” 是 BLACKPINK 於 2017 6 月 22 日推出的单曲,也是她们当时出道以来节奏最快的歌曲。跳脱过去强悍的风格,BLACKPINK 以适合夏天的活泼造型和唱出甜蜜主题,从场景到特效都无比华丽的 MV 公开不到一天,就吸引超过一千万人次观看。



另一方面,目前 BLACKPINK 以观看次数近十亿次的 “DDU-DU DDU-DU” 为首,还有 “BOOMBAYAH”、”Kill This Love”、”Playing with Fire”、”Whistle” 和 “Stay” 等歌曲,出道以来的所有 MV 都已破亿。



(照片和影片来源:YG Entertainment)

