玄彬出道16年身價翻了250倍！大方公開存款有35億以上
明星 2019年10月29日 星期二12:49 Rui
玄彬出色的外貌，扎實的演技，高挑的身材，親切的性格，為他贏得了很多觀眾緣。 在韓國,他也和孔劉,蘇志燮,姜棟元共稱為韓國的「四大公共財產」之一，這樣頂級的男神到底有多能賺？
最近節目《聽見傳聞Show》就曝光了玄彬的財產，總額也是相當驚人。 某資深娛樂記者透露2013年玄彬就得過「儲蓄獎」，「拿了儲蓄獎之後，從沒有人像他一樣備受關注過。 一般人不會公開自己的存款，但玄彬卻大大剛剛公開了，當時玄彬的存款有35億（韓幣，下同），是16年間一點一點積累下來的，差不多每個月存600萬。 」
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6年前玄彬的存款就已經有35億了，通過這幾年的積累相信存款有增長了不少。 而另一外娛樂記者還透露：「玄彬還有房產，也是2013年他以48億在清潭洞買下一座樓，現在的市價已經超過100億了，因此他的資產至少有135億以上。 」
玄彬作為廣告界的特A級別，4年前的廣告代言費已達7~8億。 而這幾年的片酬也幾乎在每集1億左右，出道16年身價翻了250倍！
「圖：NATE」
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