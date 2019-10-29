新專輯〈Purpose〉橫掃排行榜！太妍致謝「難以言喻我的感受」
KPOP 2019年10月29日 星期二12:22 施乃琪
萬眾期待的太妍第二張個人正規專輯〈Purpose〉一發行，果然毫不意外地橫掃排行榜，太妍的反應也很可愛呢！
太妍在昨晚（28 日）推出了〈Purpose〉後，主打歌 “Spark” 三小時後內立刻登上 MelOn、Genie、Bugs、NAVER Music、Olleh Music⋯⋯等個大音源網站的即時榜冠軍，專輯本身也在台灣、泰國、新加坡、墨西哥、智利⋯⋯等 21 個國家的 iTunes 專輯榜上奪冠。
對於這些好成績，太妍昨晚也在 SNS 上發出動態，一臉難以置信地表示「天啊⋯⋯第 1 名？」「謝謝大家⋯⋯無論寫下什麼都難以表達我的心情，一直寫了又刪」。
不過今天接受媒體訪問時，太妍透露：「我在發行這張專輯前準備了很長的一段時間，這應該是有特別多想法和努力的一張專輯。我想先感謝在看不見的地方和我一起發揮熱忱的工作人員們，還有總是相信我、聽我的音樂的歌迷們，真的很謝謝你們。」
另一方面，太妍也將於 11 月 23 日傍晚六點（韓國時間），在慶熙大學和平的殿堂舉行個人粉絲見面會《2019 TAEYEON FANMEETING 'Inside' - TAEYEON with S♡ON》，期待屆時聽到新歌！
（照片和影片來源：SM Entertainment、taeyeon_ss）
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