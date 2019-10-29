玄彬出道16年身价翻了250倍！大方公开存款有35亿以上
明星 2019年10月29日 星期二12:49 Rui
玄彬出色的外貌，扎实的演技，高挑的身材，亲切的性格，为他赢得了很多观众缘。 在韩国,他也和孔刘,苏志燮,姜栋元共称为韩国的「四大公共财产」之一，这样顶级的男神到底有多能赚？
最近节目《听见传闻Show》就曝光了玄彬的财产，总额也是相当惊人。 某资深娱乐记者透露2013年玄彬就得过「储蓄奖」，「拿了储蓄奖之后，从没有人像他一样备受关注过。 一般人不会公开自己的存款，但玄彬却大大刚刚公开了，当时玄彬的存款有35亿（韩币，下同），是16年间一点一点积累下来的，差不多每个月存600万。 」
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6年前玄彬的存款就已经有35亿了，通过这几年的积累相信存款有增长了不少。 而另一外娱乐记者还透露：「玄彬还有房产，也是2013年他以48亿在清潭洞买下一座楼，现在的市价已经超过100亿了，因此他的资产至少有135亿以上。 」
玄彬作为广告界的特A级别，4年前的广告代言费已达7~8亿。 而这几年的片酬也几乎在每集1亿左右，出道16年身价翻了250倍！
「图：NATE」
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