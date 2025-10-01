我的心只獻給♥孫藝真！玄彬在活動上的「鐵壁反應」引發熱議：已婚男人必看影片～

已婚人夫演員玄彬（炫彬）展現「鐵壁男」的一面，在網上引起了話題。

9月30日，eyesmagazine的SNS帳號上發布了一段影片，並寫道：「不是孫藝真（孫藝珍）姐姐的手，就不會比心的男人。連幽默感都兼備的完美鐵壁男玄彬。」



影片拍攝於電影《Boss》VIP試映會的紅毯現場。影片中，一名粉絲比出半顆愛心，期待玄彬完成動作，但他卻沒有接上，而是將手收回。

這出乎意料的「愛心鐵壁」反應，在網路上掀起熱議。網友們留言：「全世界已婚男人必看影片」、「就算拒絕也很有禮貌」、「瘋了，真的好愛」等各種有趣反應，反而讓人增添好感。



特別的是，該貼文下方，妻子孫藝真也留下了戴墨鏡的表情符號與「讚」的表情符號，還按下了「讚」，更是引來眾網友關注。

玄彬與孫藝真因合作電影《極智對決》（協商）與電視劇《愛的迫降》結緣，並於2022年結婚，育有一子。兩人至今仍積極為彼此的作品應援，展現不變的愛情。去年12月，孫藝真出席了玄彬主演電影《哈爾濱》的VIP試映會，而上月玄彬也陪同孫藝真出席她暌違7年的大銀幕回歸之作《徵人啟弒》VIP試映會，展現兩人的甜蜜情深。



