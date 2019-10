BLACKPINK 舊歌人氣不墜 〈Whistle〉舞蹈練習片觀看次數破億 《Queendom》六組歌手使出絕招 決賽曲音源搶先公開! 李敏鎬、金高銀主演《The King:永遠的君主》已在24日開拍!以明年上半年播出為目標! BVNDIT 公開最新曲目表 首張迷你專輯加收三首新歌 「頻道NANANA」變更名字為「頻道15夜」還包含了要去的月球的決心!網友:「趕緊準備去月球吧!」 神話三哥金烔完開唱!年末送上 4 首新歌 【ARMY必訪景點】太萌啦~!BTS防彈少年團成員與Q版的團員公仔合照 BTS防彈少年團重返《AMAs》 今年入圍三獎項! 時隔近半年⋯⋯宇宙少女確定 11 月回歸! 【有片】厲旭成為「預言家」…SJ《SUPER Clap》得《MCD》一位!9輯特別版將於出道14週年當天發表 去年是柳炳宰...今年換曹世鎬溫暖你的冬天XD JYP大家長「朴軫永」回歸歌手身份,計劃在今年底回歸! 2019 MAMA分組獎項入圍名單公開,網路投票全面啟動! Luna於個人SNS發文悼念Sulli:「因為妳,笑過很多次、也哭過很多次…沒能更加照顧妳、愛妳,對不起。」 韓國大勢男團NU'EST老么REN福利加碼 約台粉12/7見 Car, the garden 領軍 台韓合作[TUNE UP STAGE in Taipei]12/6登場 韓國大學生最喜愛的公眾人物調查:IU&宋康昊名列歌手、演員類榜首! 【《Produce 101》造假嫌疑】警方第三次扣押搜查CJ E&M,會長兒子吸毒&販毒被判刑 終於等到這一天啦!人氣女團 AOA 將在今日公開新歌《Sorry》音源 安宰賢清空所有IG想要重新開始?具惠善:只有SNS知道我的冤情 當《意外發現的一天》白經穿上《請輸入搜索詞WWW》薛智煥的西裝:李在旭的氣質太神奇了♥ 「哇~太狠了吧!」30代韓女星不爽男友提分手數次毆打+開車撞人,韓網友:要求公開女星的身份

