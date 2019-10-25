韓國大勢男團NU'EST老么REN福利加碼 約台粉12/7見
KPOP 2019年10月25日 星期五10:53 Erin
NU'EST老么REN將在12月7日來台，舉辦首次個人SPECIAL LIVE SHOW < REN'S LIFE>，寵粉福利再加碼「簽名拍立得」和「親筆畫作」，他也用中文親筆寫下邀請函，展現滿滿誠意。
不久前剛結束巡迴演唱會的台北場後，REN特地留下來為即將到來的個人見面會活動進行拍攝和宣傳，在緊湊的行程中，除了接受媒體訪問外，還親自到台北101前的「LOVE」地標踩點，儘管天公不作美飄起小雨，但仍不減他的興致，只見他手舞足蹈的說：「我們的粉絲名是L.O.Λ.E，如果有機會想常常和大家見面。」光從言語中就感受到他的「實力寵粉」，不愧是大家口中的「粉絲傻瓜」。
除了已經公告的HI-TOUCH、歡送等福利外，REN寵粉驚喜加碼，不只有親簽拍立得，還有「REN作家」再次出動的親筆繪製畫作，只要在10月26號首日完成購買LIVE SHOW門票者，就有機會成為擁有獨一無二福利的幸運粉絲。另外，NU’EST也在本月21日帶著迷你七輯《The Table》，以主打歌〈LOVE ME〉，以全新「少年美」形象回歸樂壇，儘管個人行程和團體活動相當繁忙，REN仍盡全力準備這場活動，他也自信滿滿的表示，想透過音樂讓大家了解自己從小到大的故事，有很多『秘密』環節，「L.O.Λ.E們，我們不見不散，我愛你們」。
「2019 NU'EST REN SPECIAL LIVE SHOW < REN'S LIFE> IN TAIPEI」將於10/26 (六)下午1點於全台7-11 IBON機台及IBON網站開賣，票價分為4380/3380/2380/2190(全區對號入座)，詳情請上主辦單位中華文創娛樂臉書查詢。
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