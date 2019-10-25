2019 MAMA分組獎項入圍名單公開，網路投票全面啟動！

一年一度的MAMA頒獎禮即將在12月4日舉辦，網路投票昨晚開始，快來支援你最愛的藝人吧！
本次投票從10月24日晚6點開始，至12月3日晚11點50分結束，每天限投票1次，各個獎項中包含兩個必投部門「年度歌手」和「年度歌曲」，以及可選部門，如果不投必投部門則無法完成整個投票過程。
目前的投票候選名單，一起來看！
最佳新人女藝人：ITZY，Rocket Punch，BVNDIT，EVERGLOW，昭彌，Cherry Bullet
最佳新人男藝人：AB6IX，ATEEZ，TXT，姜丹尼爾，金在奐，X1
最佳女團：BLACKPINK，TWICE，Red Velvet，MAMAMOO，IZ*ONE，GFRIEND
最佳男團：EXO，GOT7，NCT 127，MONSTA X，防彈少年團，SEVENTEEN
最佳樂隊表演：DAY6《Time of Our Life》，M.C the MAX《After You’ve Gone》，NELL《Let’s Part》，N.Flying《Rooftop》，JANNABI《For Lovers Who He sitate》
最佳HIP HOP & URBAN MUSIC：宋旻浩《FIANCE》，Epik High《LOVEDRUNK》，禹元材《Taste》，Crush《NAPPA》，Heize《SHE’S FINE》
最佳演唱團：AKMU《How can I love the heartbreak, you`re the one I love》，WINNER《MILLIONS》，DAVICHI《Unspoken Words》，MAMAMOO《gogobeb e》，臉紅的思春期《Bom》，BTOB《Beautiful Pain》
最佳演唱SOLO藝人：金在奐《Begin Again》，朴春《Spring》，BEN《180 Degree》，張凡俊《Karaoke》，CHEN《Beautiful goodbye》，太妍《Four Seasons》
最佳OST：Gummy《Remember Me》（德魯納酒店），JANNABI《Take My Hand》（羅曼史是別冊附錄），張凡俊《Your Shampoo Scent In The Flowers》（浪漫的體質），Paul Kim《 So Long》（德魯納酒店），Ha Jin《We All Lie》
最佳合作：昭宥& OVAN《Rain Drop》，李素羅《申請曲(Feat. SUGA of BTS)》，張慧珍&尹敏洙《Drunk On Love》，CHANGMO & Hash Swan & ASH ISLAND & Kim Hyo-Eun《BAND》，Heize《We don’t talk together(Fea t. GIRIBOY)(Prod. By SUGA》
最佳舞蹈女團：(G)I-DLE《Senorit》，BLACKPINK《Kill This Love》，TWICE《FANCY》，Red Velvet《Zimsalabim》，IZ*ONE《Violeta》，GFRIEND《 Sunrise》
最佳舞蹈男團：EXO《TEMPO》，GOT7《ECLIPSE》，NU’EST《BET BET》，MONSTA X《Alligator》，防彈少年團《Boy with Luv》，SEVENTEEN《毒 : Fear》
最佳舞蹈SOLO藝人：宣美《LALALAY》，Jennie《SOLO》，請夏《Gotta Go》，泰民《WANT》，華莎《TWIT》
（圖源：Mnet）
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