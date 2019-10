BLACKPINK 舊歌人氣不墜 〈Whistle〉舞蹈練習片觀看次數破億 《Queendom》六組歌手使出絕招 決賽曲音源搶先公開! 李敏鎬、金高銀主演《The King:永遠的君主》已在24日開拍!以明年上半年播出為目標! BVNDIT 公開最新曲目表 首張迷你專輯加收三首新歌 「頻道NANANA」變更名字為「頻道15夜」還包含了要去的月球的決心!網友:「趕緊準備去月球吧!」 神話三哥金烔完開唱!年末送上 4 首新歌 【ARMY必訪景點】太萌啦~!BTS防彈少年團成員與Q版的團員公仔合照 BTS防彈少年團重返《AMAs》 今年入圍三獎項! 時隔近半年⋯⋯宇宙少女確定 11 月回歸! 【有片】厲旭成為「預言家」…SJ《SUPER Clap》得《MCD》一位!9輯特別版將於出道14週年當天發表 去年是柳炳宰...今年換曹世鎬溫暖你的冬天XD JYP大家長「朴軫永」回歸歌手身份,計劃在今年底回歸! 2019 MAMA分組獎項入圍名單公開,網路投票全面啟動! Luna於個人SNS發文悼念Sulli:「因為妳,笑過很多次、也哭過很多次…沒能更加照顧妳、愛妳,對不起。」 韓國大勢男團NU'EST老么REN福利加碼 約台粉12/7見 Car, the garden 領軍 台韓合作[TUNE UP STAGE in Taipei]12/6登場 韓國大學生最喜愛的公眾人物調查:IU&宋康昊名列歌手、演員類榜首! 【《Produce 101》造假嫌疑】警方第三次扣押搜查CJ E&M,會長兒子吸毒&販毒被判刑 終於等到這一天啦!人氣女團 AOA 將在今日公開新歌《Sorry》音源 安宰賢清空所有IG想要重新開始?具惠善:只有SNS知道我的冤情 當《意外發現的一天》白經穿上《請輸入搜索詞WWW》薛智煥的西裝:李在旭的氣質太神奇了♥ 「哇~太狠了吧!」30代韓女星不爽男友提分手數次毆打+開車撞人,韓網友:要求公開女星的身份

一年一度的MAMA頒獎禮即將在12月4日舉辦,網路投票昨晚開始,快來支援你最愛的藝人吧!

本次投票從10月24日晚6點開始,至12月3日晚11點50分結束,每天限投票1次,各個獎項中包含兩個必投部門「年度歌手」和「年度歌曲」,以及可選部門,如果不投必投部門則無法完成整個投票過程。

目前的投票候選名單,一起來看!

最佳女藝人:Jennie,請夏,太妍,Heize,華莎



最佳男藝人:朴孝信,伯賢,宋旻浩,泰民,Paul Kim



最佳新人女藝人:ITZY,Rocket Punch,BVNDIT,EVERGLOW,昭彌,Cherry Bullet



最佳新人男藝人:AB6IX,ATEEZ,TXT,姜丹尼爾,金在奐,X1



最佳女團:BLACKPINK,TWICE,Red Velvet,MAMAMOO,IZ*ONE,GFRIEND



最佳男團:EXO,GOT7,NCT 127,MONSTA X,防彈少年團,SEVENTEEN



最佳樂隊表演:DAY6《Time of Our Life》,M.C the MAX《After You’ve Gone》,NELL《Let’s Part》,N.Flying《Rooftop》,JANNABI《For Lovers Who He sitate》



最佳HIP HOP & URBAN MUSIC:宋旻浩《FIANCE》,Epik High《LOVEDRUNK》,禹元材《Taste》,Crush《NAPPA》,Heize《SHE’S FINE》



最佳演唱團:AKMU《How can I love the heartbreak, you`re the one I love》,WINNER《MILLIONS》,DAVICHI《Unspoken Words》,MAMAMOO《gogobeb e》,臉紅的思春期《Bom》,BTOB《Beautiful Pain》



最佳演唱SOLO藝人:金在奐《Begin Again》,朴春《Spring》,BEN《180 Degree》,張凡俊《Karaoke》,CHEN《Beautiful goodbye》,太妍《Four Seasons》



最佳OST:Gummy《Remember Me》(德魯納酒店),JANNABI《Take My Hand》(羅曼史是別冊附錄),張凡俊《Your Shampoo Scent In The Flowers》(浪漫的體質),Paul Kim《 So Long》(德魯納酒店),Ha Jin《We All Lie》



最佳合作:昭宥& OVAN《Rain Drop》,李素羅《申請曲(Feat. SUGA of BTS)》,張慧珍&尹敏洙《Drunk On Love》,CHANGMO & Hash Swan & ASH ISLAND & Kim Hyo-Eun《BAND》,Heize《We don’t talk together(Fea t. GIRIBOY)(Prod. By SUGA》



最佳舞蹈女團:(G)I-DLE《Senorit》,BLACKPINK《Kill This Love》,TWICE《FANCY》,Red Velvet《Zimsalabim》,IZ*ONE《Violeta》,GFRIEND《 Sunrise》



最佳舞蹈男團:EXO《TEMPO》,GOT7《ECLIPSE》,NU’EST《BET BET》,MONSTA X《Alligator》,防彈少年團《Boy with Luv》,SEVENTEEN《毒 : Fear》



最佳舞蹈SOLO藝人:宣美《LALALAY》,Jennie《SOLO》,請夏《Gotta Go》,泰民《WANT》,華莎《TWIT》



