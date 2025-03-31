金秀賢今日舉行「不接受提問」記者會！Sulli雪莉親哥哥再嗆：「這是什麼記者會？」

金秀賢和已故演員金賽綸從未成年時期開始交往，就要求償還7億韓元債務的過程受到質疑。與此同時，過去在電影《Real》中強迫 Sulli（雪莉）等演員裸露的主張浮出水面，成爲爭議的中心。

隨著爭議越滾越大，今日（31）金秀賢將召開記者會表明立場。經紀公司 Gold Medalist 在30日發公告稱，將於31日下午4時30分在首爾麻浦區斯坦福酒店舉行記者見面會，Gold Medalist 表示：「最近的事情讓大家擔心，感到非常抱歉，爲了親自與記者們見面，向記者們傳達消息，特別安排這個場合。當天律師事務所 LKB & Partners 的金律師和金秀賢將發表立場， 除了發表立場外，沒有記者提問環節，請大家諒解。」



對於記者會沒有提問環節，也立即在韓網引發熱烈討論，韓網友：「不接受提問的記者會，只想說自己的事情」、「都不接受提問，爲什麼要召開記者會啊」、「演技大盛宴」、「如果不接受提問，那就發表立場報導後結束吧」、「整理劇本了啊^^怎麼了，你不是說理直氣壯嗎？連提問都不回答嗎」、「那就這樣吧！李鎮浩去直播吧」、「劇本寫完了嗎」、「朴有天和鄭俊英也召開了不接受提問的記者會」等等。

而 Sulli 的親哥哥今日也再次上傳狙擊金秀賢的貼文，他寫下：「把這麼多記者叫去現場，但是沒有提問環節，這是什麽記者見面會？也讓我當藝人吧，別的不說，記者見面會應該會做得比你好。」

Sulli 的親哥哥日前表示，妹妹走後的6年裡家屬一直十分悲痛，因此在得知金賽綸的死訊後認為不能坐視不管。透過媒體發布聲明，要求演員金秀賢方面對電影《real》強迫拍攝床事一事做出解釋。（＊延伸閱讀：Sulli雪莉親哥哥加入戰局，質問金秀賢兄弟：「《REAL》為何逼她拍全裸床戲？」公司回應超簡短）



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