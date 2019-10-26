【K社韓文小百科】吃雞翅會變成花心大蘿蔔？雖然很瞎，但95%韓國人都信

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每個國家多多少少都有著「迷信」，雖然沒有科學依據，但大家會情不自禁地相信，寧可信其有不可信其無，萬一因為不信而招來不幸那可就麻煩了。 今天小編就要為大家說說韓國人不信不行的「迷信」。

吃雞翅會變成花心大蘿蔔



嗯？ 各大品牌炸雞店可是出售雞翅的啊，怎麼吃了就會變花心呢？ 原來是雞翅中富含對美容有利的蛋白質和膠原蛋白，這樣皮膚會變好，就會擔心會不會出軌，這句話也由此而來。

不能用紅筆寫名字



在韓國的傳說中，中國秦始皇想要獨佔紅色，所以下令除了自己之外的其他人，都不能用紅色來寫名字，如若違抗，便賜死刑。 秦始皇的獨斷甚至傳入了韓國，於是才有了這樣的迷信。 而石碑上的王者都用紅字標示，這也是韓國人不用紅字寫名字的原因。

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不能把刀和菜板當作新娘的嫁妝



刀和菜板代表把東西切掉、切斷的意思，如果把它們當做禮物送給新娘，就會切掉夫婦的恩愛情緣，這是在咒新婚夫妻會婚後失和。 但是！ 如果是婆婆送的禮物，就會消滅掉夫婦間的不合呢。

把勺子插入飯中很晦氣



如同我們不能把筷子插在飯碗裡一樣。 在韓國，祭祀的時候會把勺子插到飯中，有讓祖先吃飯的意思。 如果平時在吃飯的時候把勺子插到飯中的話？ 看起來就會像是祭祀時那樣，會讓對方感到不快。

「圖:NATE」

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