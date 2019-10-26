【K社韩文小百科】吃鸡翅会变成花心大萝卜？虽然很瞎，但95%韩国人都信

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每个国家多多少少都有著「迷信」，虽然没有科学依据，但大家会情不自禁地相信，宁可信其有不可信其无，万一因为不信而招来不幸那可就麻烦了。 今天小编就要为大家说说韩国人不信不行的「迷信」。

吃鸡翅会变成花心大萝卜



嗯？ 各大品牌炸鸡店可是出售鸡翅的啊，怎么吃了就会变花心呢？ 原来是鸡翅中富含对美容有利的蛋白质和胶原蛋白，这样皮肤会变好，就会担心会不会出轨，这句话也由此而来。

不能用红笔写名字



在韩国的传说中，中国秦始皇想要独占红色，所以下令除了自己之外的其他人，都不能用红色来写名字，如若违抗，便赐死刑。 秦始皇的独断甚至传入了韩国，於是才有了这样的迷信。 而石碑上的王者都用红字标示，这也是韩国人不用红字写名字的原因。

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不能把刀和菜板当作新娘的嫁妆



刀和菜板代表把东西切掉、切断的意思，如果把它们当做礼物送给新娘，就会切掉夫妇的恩爱情缘，这是在咒新婚夫妻会婚后失和。 但是！ 如果是婆婆送的礼物，就会消灭掉夫妇间的不合呢。

把勺子插入饭中很晦气



如同我们不能把筷子插在饭碗里一样。 在韩国，祭祀的时候会把勺子插到饭中，有让祖先吃饭的意思。 如果平时在吃饭的时候把勺子插到饭中的话？ 看起来就会像是祭祀时那样，会让对方感到不快。

「图:NATE」

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