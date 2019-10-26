河成雲和Jimin在SNS狂放閃！ 不論走到哪都要秘密拍攝「情侶照」
明星 2019年10月26日 星期六08:00 Sani
同時關注這兩人的話也許早就發現端倪了！ 河成雲和Jimin真的有很多照片都是在同一個地方、同一個時間拍攝的啊XD
今年防彈休假期間Jimin去巴黎旅遊，曬出照片時大家還在好奇是誰幫忙拍照，都拍得好好看：
結果不止去了巴黎，還有夏威夷！
這時謎底終於揭曉了，原來同行的友人就是河成雲啦：
有沒有覺得雲朵背的這只包包眼熟？ 沒錯，Jimin也背過，左邊就是Jimin，而右邊又是河成雲XD
河成雲在Jimin的旅行Vlog裡也露過面，這開心的模樣一看就是感情非常好呀：
然後河成雲的IG上就出現了這張：
不止這次哦，今年初兩人也有在同一地方、同一時間互相拍攝的照片，這波SNS閃光放得相當耀眼：
不過這兩人似乎總是在同樣背景前擺同樣的POSE，想想他們輪流互相拍攝的畫面似乎有點搞笑XD
最近甚至有粉絲覺得，這兩人連長相也越來越相似了，有時猛然一看容易搞混……也許，這就是愛情（劃掉）友情的神奇魔力吧？！兩個人都太可愛啦XD
（圖源：BTS、河成雲SNS等）
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