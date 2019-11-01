MONSTA X又出事了！隊長Shownu被網紅韓瑞熙曝料曾搭上人妻

韓瑞熙再次開啟了爆料模式。
韓瑞熙的同性緋聞女友鄭多恩和MONSTA X元虎之間的事情還沒完結，韓瑞熙又咬住了MONSTA X的隊長Shownu。
韓瑞熙通過個人IG公開了某網友給她的私訊內容，該網友爆料Shownu過去曾在不知情狀況下和人妻交往過，爆料者供稱當時還親自到STARSHIP娛樂公司理論，並公開了當時收到的律師傳來的訊息。
韓瑞熙貼出的私訊截圖顯示「我也有，我老婆和Shownu劈腿後，也從律師那裡收到一模一樣的回復，我還去了STARSHIP娛樂公司理論過」，訊息的最後是一張則是當時的對話紀錄。
從對話紀錄中可見，事情發生於2019年10月1日，「ＯＯＯ先生，和Shownu確認後，他完全不知道ＸＸ小姐已經結婚甚至有男朋友的事情，如果他知道ＸＸ有男朋友的話根本不會交往，未來也完全沒打算和ＸＸ繼續交往或聯繫的想法。 除了9月10日半夜接到電話以外，就再也沒和ＸＸ聯繫過。 （Shownu表示）今後也絕對不會發生這樣的事情，而他也不想干預ＯＯＯ先生和ＸＸ之間的官司，以上情況供您參考，世宗律師事務所ＡＡＡ律師敬上。 」
事情發酵之後，STARSHIP也發佈了官方聲明，稱：「Shownu和該女子是在結婚前一直保持著聯繫的關係，最近該女子於8月份左右結婚，但該女子沒有告訴Shownu，因此所屬公司確認Shownu對該事根本不知情。 該女子丈夫聯繫到公司，見面後原原本本的解釋了所有事情。 之後才得知到結婚消息的shownu完全沒有與該女性聯繫。 Shownu通過了法務法人發送了確認立場的短信。無論出於何種原因，都給相關者帶來了心靈上的創傷。 給粉絲們帶來了爭議，對此深表歉意。 同時對於有義務保護藝人的所屬公司來說，對於過度的誤會和臆測等將不得不採取法律措施應對。」
韓瑞熙的PO文一公開立刻引爆熱議，有網民表示：「兩邊的立場都要聽了才能判定吧」、「Monsta X都要回歸了卻出這種事情」。
「圖：韓瑞熙IG」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究