BTS防彈少年團世巡結束後慶功宴上酒杯的秘密！都是一群長情的人啊
明星 2019年11月1日 星期五08:40 Rui
防彈少年團全球巡演「BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF」歷時14個月，從首爾出發以首爾結束，圓滿完成了征程。
共進行了62場演出，與206萬粉絲互動的防彈少年團成員們，在結束了首爾最後一場演唱會之後舉辦了慶功宴，官方Twitter上很快就曬出了成員們慶功宴照片， 每個人的臉上都掛著輕鬆的笑容。
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在諸多照片中，最引人矚目的就是JIN和SUGA拿著的酒杯，一個是綠色，一個是紫色。 細心的粉絲發現這可是2年前某位粉絲送給成員們的禮物。
粉絲還翻出了當時的證據。 當年送禮物的粉絲還將此事PO在了網路上，稱本來想把禮物一次性送出去，但因為酒杯是純手工製作沒來得及，才分兩次送給成員們。
沒想到過去了2年，成員們依舊在使用粉絲們送的禮物。 而這2年裡，防彈少年團數次搬家，但每次都好好保管，看來是十分珍惜啊。
「圖：twitter、nate」
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