【舊文回顧】被鍵盤共犯推向懸崖？從雪莉事件看韓國媒體的凌遲風向

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原以為在 2016 年寫下了「從雪莉事件看韓國媒體的凌遲風向（上／下）」兩篇長文時，已是這個社會對一位女性潑灑最多惡意的非常時刻了；沒想到就在短短三年半後，事件主角已然離世，在原因未明之際回想起近幾年來扭曲且充滿針對性的輿論，腦中浮現的每條惡言都更顯怵目驚心。

由於尚未發現遺書，未能確認雪莉的死因，但許多人都在昨天直指特定網民行徑之惡，想必也無人能否認多年來輿論及媒體策動的風向、蓄意造成的誤導以及網路上鋪天蓋地的惡意言論，確實對她造成莫大的傷害與壓力。僅僅廿五歲的生命短得令人惋惜，但思及這些年來形同反覆凌遲的社會氛圍，又覺得熬過這麼久的雪莉實在堅強得驚人。

對不同人而言或輕或重的日子一點點流過，這座世界究竟有哪些傷口在眾人努力下癒合了起來，又有哪些創痛因另一群人而受到更糟的對待呢？從未實際侵犯或傷害他人權益的雪莉，卻持續多年承受來自四面八方的攻擊和羞辱（當然，這句話並未反面支持以暴制暴），雖然很不願意相信，但這正是我們當前生活的世界。一個距離文明、自由似乎仍太遙遠的世界。

在悲劇以後重讀舊文，既是提醒也是給未來的備忘——希望曾隨風向起舞肆意批評的人，往後不再輕易對從未真正認識的生命劃下利刃。

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從雪莉事件看韓國媒體的凌遲風向(上)：強制曝光與偏見解讀

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雪莉(Sulli)退出f(x)不過短短8個月。在以演員身分浮上報導版面之前，網路上卻先湧現了關於她的負面報導。激烈的批評聲浪朝著雪莉發布在SNS上的生活紀錄而去，在許多人責問「雪莉怎麼了」的時候，卻可能早已落入慢性霸凌者的思維而不自知。而在這樣的輿論中，媒體無疑扮演著舉足輕重的角色。

翻開近日來關於雪莉的報導，可以發現各家標題都瀰漫類似氛圍：「雪莉深夜打電吵著要？」(朝鮮日報)、「雪莉為何與崔子見面？看見他的東西就『滿足』」(世界日報)。結果仔細閱讀內文後發現，前者的答案是要求對方rap、後者所指的「東西」則不過是崔子的手機。

相較於其餘翻攝藝人SNS所寫就的新聞，媒體在為雪莉下標題時經常明顯地預設立場，並意圖以充滿遐想的字眼放大檢視她與戀人的日常生活。這樣的手法並不令人陌生，而要探究起源頭的話，追求速食新聞與點閱數的媒體，以及相信報導後急於表態、展開獵巫的群眾都難辭其咎。

倘若回顧雪莉與許多名人當初開始公開戀愛的緣由，其實正是因為戀情遭到媒體偷拍而後「強制曝光」。媒體在以侵犯他人私生活的方式粗暴地將名人拉上舞台後，又轉任導演對其表現品頭論足。一旦其表現不符合主流社會期待，便以鋪天蓋地的報導將之困在舞台之上，操縱輿論、帶動批評的行徑其實無異於一場凌遲。

雪莉的SNS日常究竟「觸犯」了什麼樣的期待，而媒體及群眾的反應又顯示出韓國社會的何種文化，則有待下一篇專文進行探討。



﹝下篇﹞

‎從雪莉事件看韓國媒體的凌遲風向(下)：厭女直覺與肆意干涉‎



（照片來源：jelly_jilli）

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