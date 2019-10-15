Fly to the Sky 17 日回歸 全國巡演將開跑
KPOP 2019年10月15日 星期二08:34 施乃琪
陸續公開預告照後，Fly to the Sky 也敲定了回歸日期，期這張囊括新歌與經典的專輯！
Fly to the Sky 今天宣布將於 17 日傍晚經由各大音源網站，全面發行第十張正規專輯〈Fly High〉，而這也是他們睽違五年半的正規專輯。
特別的是，〈Fly High〉除了收錄主打歌「謝謝你成為我的回憶」和 MFBTY 合作的 “Feel this Love”、和 MIIII 合作的「我們是一起的」與「希望你在暴風中呼喊我的名字」外，還分別邀來白娥娟、Ailee 和 GB9 重新詮釋經典歌曲 “Day by Day”、”Sea of Love” 和 “Missing You”。
而 11 月 16 日從首爾奧林匹克公園的奧林匹克廳出發後，Fly to the Sky 就會和 MFBTY 聯手展開全國巡迴聯合演唱會，陸續在釜山、大田、光州、天安、仁川、水原和大邱開唱。
（照片或影片來源：H2 Media）
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