【旧文回顾】被键盘共犯推向悬崖？从雪莉事件看韩国媒体的凌迟风向

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原以为在 2016 年写下了「从雪莉事件看韩国媒体的凌迟风向（上／下）」两篇长文时，已是这个社会对一位女性泼洒最多恶意的非常时刻了；没想到就在短短三年半后，事件主角已然离世，在原因未明之际回想起近几年来扭曲且充满针对性的舆论，脑中浮现的每条恶言都更显怵目惊心。

由於尚未发现遗书，未能确认雪莉的死因，但许多人都在昨天直指特定网民行径之恶，想必也无人能否认多年来舆论及媒体策动的风向、蓄意造成的误导以及网路上铺天盖地的恶意言论，确实对她造成莫大的伤害与压力。仅仅廿五岁的生命短得令人惋惜，但思及这些年来形同反覆凌迟的社会氛围，又觉得熬过这么久的雪莉实在坚强得惊人。

对不同人而言或轻或重的日子一点点流过，这座世界究竟有哪些伤口在众人努力下愈合了起来，又有哪些创痛因另一群人而受到更糟的对待呢？从未实际侵犯或伤害他人权益的雪莉，却持续多年承受来自四面八方的攻击和羞辱（当然，这句话并未反面支持以暴制暴），虽然很不愿意相信，但这正是我们当前生活的世界。一个距离文明、自由似乎仍太遥远的世界。

在悲剧以后重读旧文，既是提醒也是给未来的备忘——希望曾随风向起舞肆意批评的人，往后不再轻易对从未真正认识的生命划下利刃。

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从雪莉事件看韩国媒体的凌迟风向(上)：强制曝光与偏见解读

‎原文连结‎



雪莉(Sulli)退出f(x)不过短短8个月。在以演员身分浮上报导版面之前，网路上却先涌现了关於她的负面报导。激烈的批评声浪朝著雪莉发布在SNS上的生活纪录而去，在许多人责问「雪莉怎么了」的时候，却可能早已落入慢性霸凌者的思维而不自知。而在这样的舆论中，媒体无疑扮演著举足轻重的角色。

翻开近日来关於雪莉的报导，可以发现各家标题都弥漫类似氛围：「雪莉深夜打电吵著要？」(朝鲜日报)、「雪莉为何与崔子见面？看见他的东西就『满足』」(世界日报)。结果仔细阅读内文后发现，前者的答案是要求对方rap、后者所指的「东西」则不过是崔子的手机。

相较於其余翻摄艺人SNS所写就的新闻，媒体在为雪莉下标题时经常明显地预设立场，并意图以充满遐想的字眼放大检视她与恋人的日常生活。这样的手法并不令人陌生，而要探究起源头的话，追求速食新闻与点阅数的媒体，以及相信报导后急於表态、展开猎巫的群众都难辞其咎。

倘若回顾雪莉与许多名人当初开始公开恋爱的缘由，其实正是因为恋情遭到媒体偷拍而后「强制曝光」。媒体在以侵犯他人私生活的方式粗暴地将名人拉上舞台后，又转任导演对其表现品头论足。一旦其表现不符合主流社会期待，便以铺天盖地的报导将之困在舞台之上，操纵舆论、带动批评的行径其实无异於一场凌迟。

雪莉的SNS日常究竟「触犯」了什么样的期待，而媒体及群众的反应又显示出韩国社会的何种文化，则有待下一篇专文进行探讨。



［下篇］

‎从雪莉事件看韩国媒体的凌迟风向(下)：厌女直觉与肆意干涉‎



（照片来源：jelly_jilli）

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