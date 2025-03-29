《REAL》受害者恐不止雪莉！韓智恩鏡頭被剪只剩床戲、徒留後遺症，前導演銳評「韓流是上帝、非常心痛」

電影《REAL》由金秀賢主演、李沙朗導演，2017年上映時以女主角Sulli（雪莉）「破格全裸床戲」為噱頭宣傳，近日Sulli親哥透露妹妹實際上是被逼迫脫衣。 其實不止Sulli，另一女主角韓智恩以及原本的導演李政燮，都因這部電影蒙受精神傷害。

*先前報導回顧：

‎〈Sulli雪莉親哥哥加入戰局，質問金秀賢兄弟：「《REAL》為何逼她拍全裸床戲？」公司回應超簡短〉‎

電影籌拍階段，金秀賢在自己的IG上發佈演員招募公告，要求「可接受裸露表演（尺度較大）」才能報名女主角，關於電影本身則除了金秀賢主演外沒有公開任何資訊。當時演員韓智恩還是新人，只演過一些小角色，2018年回憶回憶稱，雖然對於裸露感到猶豫，但選擇相信金秀賢的選擇而參加試鏡，最終擊敗4300名演員脫穎而出。



韓智恩表示，當時她和金秀賢都是第一次拍床戲：「本想一起討論和思考，但當下的情境根本不允許。這讓我很受傷。雖然不想後悔，但那段時間的後遺症相當嚴重。」電影實際上映時，韓智恩的戲份被剪到只剩裸露戲和床戲。後來韓智恩加入古裝喪屍電影《屍落之城》，導演金成勳表示很遺憾她在《REAL》只是被消費而已，讓她感到十分感謝。



韓智恩還透露了兩個劇組的更多不同。拍《REAL》床戲時雖然金秀賢十分體諒照顧，但她並不能完全依賴對方，而在《屍落之城》劇組，玄彬、金義聖等演員與工作人員的體貼與鼓勵給了她莫大力量，讓她得以真正放下《REAL》帶來的傷痛。



《REAL》被換掉的導演也在近日頻繁發聲。《REAL》原本由李政燮擔任編劇和導演，拍到後半段忽然換成李沙朗當導演，也就是金秀賢的表哥李洛維，也是Goldmedalist創始人之一。 當時片方給出的理由是「對於作品方向的意見差異」。

金賽綸遺屬曝光戀情後，李政燮導演在個人X（前Twitter）帳號轉發了金賽綸沒有發出的6年戀情聲明文，寫道「心情非常沉痛，好痛苦」、「對於傷害我的人，不必堅持復仇。 不久之後，就會看到他的屍體順流而下」。



幾天後，李政燮繼續發文：「應該先向已故者道歉吧，他們也是人啊。什麼都沒變，反而進化得更加惡劣了。」「韓國演藝圈和媒體、政商界、司法界、律師事務所的卡特爾（利益集團）究竟腐敗得多麼縝密又龐大，還有誰能比我更清楚嗎？ 是有的。」



有人質疑金秀賢如果真的曾與金賽綸交往，怎能在她因債務求救並在他生日當天自殺後毫不驚慌，甚至開心地炫耀禮物享受派對，直到事件被揭發才感到慌張。對此，李政燮附上黑幫電影《無法無天》（另譯：無主之城、上帝之城）角色們持槍的劇照，犀利評論道：「『登場人物從小就暴露在犯罪中，所以經常表現出對於犯罪行為毫無罪責感的模樣』，韓流就是上帝。」



有網友批評Goldmedalist威脅金賽綸、還將她結婚墮胎的信息賣給李鎮浩一事，李正燮含蓄回應：「演藝圈、媒體、律師事務所、政商界的卡特爾聯手合作，隨便買點網軍操控輿論、搞戰略企劃，啊，如此粗糙落後的手法……『反正大眾就是群狗和豬，叫幾聲之後自然就會安靜下來。』這種模式每次都奏效，卡特爾堅不可摧。」



25日，Goldmedalist繼李鎮浩之後找來金賽綸「前男友」發言，宣稱金秀賢無罪、金賽綸之死是由遺屬造成。對此，李正燮意味深長寫道：「一模一樣的操作，侮辱……心理創傷。」



此外，李導演還分享了數張Sulli和《懼裂》女主角瑪格麗特．庫利的照片，惋惜稱如果Sulli繼續演戲很可能會選擇與瑪格麗特相似的作品和角色，甚至獲得相似的成就：「太多我摯愛的朋友離開了這個世界。每當想起他們，我就覺得自己卑微又懦弱，只是勉強活了下來。 這個世界太低劣，讓人難以保持清醒。」



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞