姜河那只是小時候暫時胖了一下！他的顏值是如何一路逆襲的？
明星 2019年10月14日 星期一08:13 Rui
美談製造機姜河那正式回歸，搭檔孔曉振拍攝的新劇《山茶花開時》已經開播，帥氣刑警形象又為他圈了不少女粉絲。 隨著人氣的攀升，網路上又多了各種關於姜河那的消息。
有網站就貼出了姜河那的學生時代照片，小學與高中的差異甚大，引起了網友們的關注。 小學時期的他還是個肉肉的男孩，笑容靦腆，那時還和「帥哥」這兩個字相去甚遠。
沒想到到了中學時期，姜河那就開始逆襲了，嬰兒肥不再，臉部線條逐漸清晰起來，雖然還是單眼皮，但眼睛明顯大了很多，雙目炯炯有神。
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帥氣學長時期，留起了韓劇中最常見的本部長髮型，即使只是穿著校服也難掩帥氣。
據說這是姜河那20歲左右的照片，完全就是顏值巔峰時期。 棱角分明，眼神堅定。
據知姜河那曾在節目中提及，最胖的時候體重超過100公斤，後來通過打泰拳來減重。 隨便減個肥就能變身帥哥，只能說底子太好了。
「圖：NATE」
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