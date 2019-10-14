OH MY GIRL的構成是老幺Arin+6個媽媽？忙內On Top，姐姐的眼裡只有小妹妹XD
明星 2019年10月14日 星期一08:00 Rui
每一個愛豆團裡都會有一名最小的成員，他們就被親切地稱為「忙內」，而老么通常都是一隊最受哥哥姐姐們喜愛的團寵。
Oh My Girl一共有7名成員，但在粉絲的眼中成員們的構成就是：Arin和6名Arin的媽媽粉。 為什麼這麼說呢？
Arin要拍照，立刻有6位攝影師到位！ 近景、全身，「媽媽們」一定能自己喬好各種角度把「女兒」拍的美美的
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當Arin要撒嬌時，看看「媽媽們」的表現。 完全就是眾星捧月
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自動變身小粉絲，我們的眼中只有乖女兒~
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有一天「女兒」已經長大到可以跳性感舞蹈了，「媽媽們」的反應是：wuli乖寶寶長大了，媽媽真激動。
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看到老么Arin的姐姐們，顴骨不自覺就飛了起來~
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Arin畢業怎麼能少了6個姐姐呢？ 此時姐姐們的心裡OS應該是：我家有女初長成，欣慰！
不得不說Arin也非常幸運啊，遇到了6名如此愛護她的姐姐~
「圖：PANN」
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