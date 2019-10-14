姜河那只是小时候暂时胖了一下！他的颜值是如何一路逆袭的？
明星 2019年10月14日 星期一08:13 Rui
美谈制造机姜河那正式回归，搭档孔晓振拍摄的新剧《山茶花开时》已经开播，帅气刑警形象又为他圈了不少女粉丝。 随著人气的攀升，网路上又多了各种关於姜河那的消息。
有网站就贴出了姜河那的学生时代照片，小学与高中的差异甚大，引起了网友们的关注。 小学时期的他还是个肉肉的男孩，笑容腼腆，那时还和「帅哥」这两个字相去甚远。
没想到到了中学时期，姜河那就开始逆袭了，婴儿肥不再，脸部线条逐渐清晰起来，虽然还是单眼皮，但眼睛明显大了很多，双目炯炯有神。
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帅气学长时期，留起了韩剧中最常见的本部长发型，即使只是穿著校服也难掩帅气。
据说这是姜河那20岁左右的照片，完全就是颜值巅峰时期。 棱角分明，眼神坚定。
据知姜河那曾在节目中提及，最胖的时候体重超过100公斤，后来通过打泰拳来减重。 随便减个肥就能变身帅哥，只能说底子太好了。
「图：NATE」
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