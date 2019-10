大神的善心!劉在錫慨捐 5000 萬韓元協助風災災民 《請融化我吧》天才PD池昌旭想回歸職場大不易,元真兒更加碼求償百億 鄭世雲出道兩年 憑最新主打歌首度征服音樂節目! SF9將巡演到澳門啦!港澳地區首次開騷見「Fantasy」~ DAY6 睽違兩年發正規專輯!成員參與全曲創作 《他人即地獄》10集裡隱藏的秘密大家都找到了嗎?這是一首藏頭詩啊 「為什麼不跳舞?」TWICE娜璉:終於可以說出真正的原因了! 河正宇的畫值多少錢?香港拍賣會上賣出!價格不菲喔~ Starship超帥的練習生曝光!校友PO照認證:個性非常善良,從小帥到大♥ 好期待啊!黃旼炫確定出演《超人回來了》與可愛女娃拉媛同框互動 李壽根、殷志源、羅PD將在Youtube頻道聯合直播!羅PD到11月22為止為管好自己的嘴期間...所以不做頻道公約 XD BIGBANG G-Dragon還剩17天退伍!SNS發文意味深長「勝利的香甜味道」

還剩下三週,BIGBANG隊長G-Dragon就要退伍了,從2018年2月27日,粉絲們等待了整整18個月。

GD原定的退伍日為2019年11月26日,但根據最新的兵役法,將提前1個月也就是在10月26日正式退伍,17天之後GD將重新站在粉絲面前。 繼T.O.P之後,他也是BIGBANG第2個結束兵役的成員。



雖然人在部隊,GD也時不時通過IG公開近況。 一週前的最新內容引發了不小的關注。GD公開了數張添了文字的照片,照片裡他半裸出鏡,穿著紅色的長褲,露出上半身。 照片下方則是GD添加的文字,寫著、「Live for yourself」「let the world turn without you」、「it’s not the end of the world without you」、「don’t take yourself too seriously」,這是之前《Act III, M.O.T.T.E》演唱會紀綠片的照片,看得粉絲們激動不已。



最後一張照片則是一段英文,寫著「'Lovers 1988. Don't be afraid of the clocks, the are our time, time has been so generous to us. We imprinted time with the sweet taste of victory. We conquered fate by meeting at a certain Time in a certain space. We are a product of the time, therefore we give back credit were it is due time. We are synchronized, now and forever. I love you 」。 不過這段文字中的「sweet taste of victory」(勝利的香甜味道)讓粉絲們驚訝,有粉絲認為GD是在影射同團隊友勝利,然而勝利和前老闆梁鉉錫代表因涉嫌在美國賭博而接受調查中,此時突然被GD提及,也讓不少粉絲敏感。 不過也有不少人覺得網民反應過激。



「圖:GD IG」

