李壽根、殷志源、羅PD將在Youtube頻道聯合直播！羅PD到11月22為止為管好自己的嘴期間...所以不做頻道公約 XD

《去冰島的三餐》的官方IG「iceland.baby」公開了李壽根、殷志源、羅暎錫PD將在Youtube直播的消息。
貼文中寫道宇宙最初三個Youtube頻道聯合直播，「李 - ZONE - 羅」2019年10月11日晚上10點30分左右。
李壽根Channel的「李壽根」、G-ZONE頻道的「殷志源」和「Channel羅羅羅」的羅暎錫PD聚在一起進行銀按鈕（獎牌）開箱！三個頻道的主人公將在同一時間一起進行直播，但各頻道只會出現各自頻道的人，一個頻道中不會同時出現三個人。
更提到了各頻道公約「Channel羅羅羅的無公約 公約宣言」
李壽根Channel「突破40萬訂閱者」、G-ZONE頻道「相信G-ZONE上天堂吧」、Channel羅羅羅「無公約」並提到Channel羅羅羅志在參與，不做公約（羅PD到11月22為止為管好自己的嘴期間），畢竟現在已經突破73萬了 XD
要如何同時收看「李 - ZONE - 羅」的直播呢？製作組也貼心的附上方法：
1）三位朋友聚再一起各自打開一個頻道
2）用媽媽的手機、爸爸的Ipad、姊姊的Galaxy tab等，準備三台設備
3）用PC打開三個Youtube畫面
3.5）在三個Youtube頻道中快速切換
4）只個一個頻道，等待有匯集三個頻道的剪輯影片
（圖：IG@iceland.baby）
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