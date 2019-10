【有片】鄭裕美、孔劉主演電影《82年生的金智英》月底上映!片方陸續公開海報、劇照、預告 韓媒盛讚此生必聽! 鮮于貞娥用玩偶熟記中文名 (G)I-DLE在《Queendom》裡cover的2NE1《Fire》點閱率破千萬 盧熙京編劇將推出新作《HERE》!李炳憲、韓志旼、新慜娥、裴晟祐、南柱赫等超豪華陣容確定出演 韓台帥哥大合體♥ 丁海寅&劉以豪同框神撞臉,連POSE都同步了! TOP前女友韓瑞熙公開出櫃了!! 《臉贊時代》出身的新女友打兩次針外貌變男生,被稱「小姜棟元」 「情歌唱太好會被粉絲懷疑系列XD」樂童音樂家AKMU歌迷:哥哥在部隊裡失戀了? 超美!康男♥李相花婚紗照公開:本週六舉辦婚禮 誰不羨慕這位女粉絲?被姜河那「埋頭抱」,還停靠在他的胸口上 ♥

時隔2年才回歸的兄妹組合樂童音樂家AKMU,沒想到短短2年的時間兩人的感性就更上一層樓。

隨著各個李燦赫的退伍,他和妹妹李秀賢終於暌違2年重新攜新曲登上了《人氣歌謠》,演唱了最新歌曲《How can I love the heartbreak, you’re the one I love》。 該收曲目成績驚人,不僅佔據Melon、Bugs、Genie等5個即時音源排行榜首位,還在公開後的是數天裡一直佔據音源排行榜一位!

而更讓歌迷震驚的是兄妹倆的業務能力更上一層樓。 李燦赫和李秀賢並肩坐在椅子上,伴隨著音樂輕輕吟唱。 先是李秀賢的清亮歌喉,訴說著對愛人的依戀。



** 每日為你推送愛豆消息 —>立即下載APP

接著是哥哥李燦赫的乾淨嗓音,伴隨著妹妹的歌喉,敲打著聽者的心。 尤其是他比之前更婉轉的歌詞傳達力,和雖然嗓音不搞卻能穿透人心的感性詮釋,都讓重新聽到李燦赫歌聲的歌迷們大讚不已。 甚至有歌迷調侃,明明沒有傳出任何戀愛傳聞,但李燦赫為什麼將這首失戀歌曲唱得如此動情,難道是當兵時偷偷戀愛後又分手了?



「圖:YouTube」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞