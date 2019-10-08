TOP前女友韓瑞熙公開出櫃了！！ 《臉贊時代》出身的新女友打兩次針外貌變男生，被稱「小姜棟元」

韓瑞熙，雖然不是什麼藝人明星，卻數次出現在娛樂頭條上，只能說她不簡單。 先是搞臭了Bigbang成員TOP，之後又搞臭了iKON的隊長B.I，YG的兩名大將都折在她的手裡。
日前，韓瑞熙又向大眾扔出了一個重磅消息，她出櫃了！ 7日的直播裡，韓瑞熙以一句「交往的時間比大家想得要久」承認了戀情。 韓瑞熙的同性女友名叫鄭多恩（音譯），因上過《臉贊時代7》而小有名氣。 此前她們曾2次爆出緋聞，但韓瑞熙一再否認，還透露：「我確實認識多恩姐，但絕對不是交往的關係。 我現在有一個交往了5個月的男友，她只是我從20歲時就認識的姐姐。 」
沒想到這次韓瑞熙竟然親口承認出櫃，並回應質疑兩人在玩情侶COSPLAY的網民稱「不管怎麼說你們都不信啊。 」鄭多恩也承認了韓瑞熙的女友地位，韓瑞熙更是透露：「我們交往的時間要比大家想像中的時間久得多」。
兩人第一次爆出緋聞緋聞是因為9月25日鄭多恩IG上一張她和女生的牽手照，當時就有粉絲以女生的美甲和韓瑞熙一模一樣推測該女生就是韓瑞熙，但韓瑞熙只是回應自己有一名已經交往了5個月的男友，和鄭多恩只是認識而已。 之後韓瑞熙和鄭多恩又通過IG公開越南同游的照片和錄影，又一次掀起緋聞，然而韓瑞熙再次否認戀情卻承認兩人同游，還模棱兩可地稱：「我知道大家在想什麼，但我們真的不是那種關係， 請不要再把我倆扯在一起了。 不過我也不知道多恩姐對我有沒有好感。 」
誰知一個月不到，韓瑞熙就突然公開出櫃，承認和鄭多恩交往，變臉速度之快讓廣大網民咋舌。 《臉贊時代7》出身的鄭多恩現在的外貌更偏向男生長相，她透露自己已經注射過2次男性荷爾蒙，「之前交往過的比我大12歲的女友想要註冊結婚，聽說只要外觀上變成男生的話身份證的首個數字就能變成1，她就讓我打男性荷爾蒙試試看。 我就打了2次，現在外貌就變成這樣了。 」鄭多恩還因帥氣的長相被不少人稱為「小姜棟元」。
「圖：韓瑞熙、鄭多恩IG」
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